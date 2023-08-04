Десяток подбитой техники в поле.

Несколько месяцев назад Украина начала масштабное контрнаступление по всей линии боевого соприкосновения на юге и в особенности на Запорожском направлении. Тогда ВСУ решили кинуть в бой самую лучшую западную технику, включая танки Leopard. Правда, линия обороны сказала "нет" прорыву и техника подрывалась на минах. Наступление шло около месяца и не принесло значительных успехов. На этом фоне западная пресса объявила о старте "второй фазы" наступления. Сегодня в сети показали первые результаты этого наступления, опубликовав фотографии прямиком с Запорожского направления.

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В сети распространяются фотографии подбитых колонн ВСУ на Запорожском направлении. На фотографиях видно буквально десятки различной техники, включая немецкие танки Leopard. Считалось, что украинская армия поменяла тактику и начала атаковать пехотой по ночам, однако бронетехника еще как продолжает попытки пробить линию обороны натыкаясь на мины и артиллерию. В сети пишут, что эта техника была уничтожена в результате работы авиации, вертолетов, ПТУР и артиллерии.

В сети гуляет информация, что ВСУ предприняли попытку атаковать по "НАТОвской" тактике, однако сейчас бойцы снова отказываются от нее и возвращаются к стандартной украинской стратегии наступления. Такое решение не нравится Западу, однако украинские командиры считают, что их тактика уменьшит потери в ходе наступления и это поможет в будущем достигнуть успехов. У новой тактики цель "истощить" российских военных на линии боевого соприкосновения с помощью артиллерии и вылазок малыми группами по ночам. После этого Украина хочет кинуть в бой резервы и начать "главный удар" по тому месту, где ослабленные российские военные потеряли контроль. В Украине считают, что такая тактика принесет успех и ВС РФ отступит с одного направления, позволив ВСУ начать "рывок" в сторону Крыма и Азовского моря. Правда на Западе отмечают, что Россия может отбить атаку любого размера на любом одном направлении используя свои резервы, поэтому такая тактика в перспективе не сможет принести ожидаемого Украиной результата.