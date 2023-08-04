Чиновники из США отметили, что питать иллюзий — не нужно.

"Второй этап" контрнаступления для украинских военных будет очень тяжелым, отмечают американские чиновники из Пентагона. В США считают, что через несколько недель на линии боевого соприкосновения начнутся ожесточенные бои, которые будут очень тяжелыми для ВСУ и поэтому украинцам питать иллюзий — не нужно.

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Пентагон заявил, что у Украины имеется хороший боевой потенциал из-за обученных на Западе солдат и западной бронетехники, однако российские войска создали необычайно хорошую линию обороны, что заметно усложняет достижение поставленных целей.

У России было время на то, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, что она собственно и сделала. Украинское наступление не будет легким, это тяжелая битва и ждать успехи через несколько недель — глупо, отмечает Пентагон.

В Пентагоне сказали, что Украина имеет резервы и может использовать их в любое время и в любом месте по своему выбору, без советов со стороны США. Однако такое решение должно быть взвешенное, поскольку провал так называемого "главного удара", когда все резервы пойдут в бой, принесет лишь провал всего наступления, поскольку без успешного прорыва линии обороны Украина лишится резервов и шансов на нормальное наступление, ибо у России тоже имеются резервы, которые могут отбить атаку любого размера на одном из направлений. На этом фоне Америка рекомендует ВСУ поменять тактику и пытаться сильно давить как минимум на двух направлениях из трех, чтобы прорваться сразу в двух местах. Тогда, по мнению Запада, у России будет выбор, куда отправить резервы на защиту, а какую позицию придется отдать.

Западная пресса отмечает, что для достижения успехов в ходе наступления украинской армии придется добиться выполнения сразу нескольких условий, включая моральное истощение российских военных, прорыв линии обороны, хорошая погода, больше западного вооружения, грамотная ротация и постоянные ошибки со стороны командования ВС РФ. Считается, что Украина может попытаться достичь успехов за счет "главного удара" после того, как будет давить на линии боевого соприкосновения несколько месяцев без остановки "истощая" ВС РФ.