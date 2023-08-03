В этом нет необходимости, отметил чиновник.

Министр обороны Германии против идеи передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, поскольку сейчас в этом нет необходимости, считает Борис Писториус.

реклама

Так, министр отметил, что данные ракеты могут преодолеть расстояние до 500 километров, поэтому "опасения" и сомнения при передаче очевидны. Германия не хочет, чтобы Украина наносила удары по территории России, а на фоне ударов по Москве беспилотниками доказать, что ВСУ не будут использовать ракеты для этих целей практически невозможно.

Писториус отметил, что Соединенные Штаты также все еще не определились с решением, предоставлять или нет ракеты дальнего действия. Чиновник напомнил, что Германия сейчас является "лидером" в передаче Украине систем ПВО, инженерной и бронированной техники, а также учит больше всего украинских солдат на своих полигонах.

Основная компетенция и приоритет Германии не в передаче дальнобойных ракет, а в обучении солдат и передаче систем для обороны, например ПВО. Именно поэтому Писториус не видит необходимости в поставках таких ракет, как Taurus, которые долетят до практически любой нужной цели.

Отмечу, что украинская сторона официально запрашивала у Германии эти ракеты, но на данный момент Германия не давала положительный ответ по этому вопросу. По всей видимости, в ближайшем будущем Taurus на вооружении у ВСУ мы не увидим. Как минимум, пока Соединенные Штаты не захотят передать свой аналог - ATACMS с дальностью полета до 165 километров.

Депутаты в Германии не раз выступали за передачу дальнобойных ракет Украине, но на данный момент дальше обсуждений этот вопрос не зашел. В ближайшей перспективе Украина не получит Taurus.

Сама ракета Taurus похожа на британскую Storm Shadow, которую уже используют ВСУ. Они очень похожи по своей концепции. Такой себе немецкий аналог британского вооружения с новым названием. На вооружении у Германии таких ракет, примерно 600 штук. Taurus используются армией с 2005 года и в последний раз эти ракеты передавались Южной Корее в 2018 году. Вообще Германия неохотно раздает оружие своего производства.