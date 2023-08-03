Доход не соответствует прогнозам.

Легендарная компания, которая занимается производством лучших мобильных процессоров на рынке (Snapdragon) планирует уволить часть персонала из-за маленького дохода, который не соответствует прогнозам аналитиков.

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Крупная компания стремится развивать новые производства на фоне спада продаж смартфонов и соответственно процессорам к ним. По данным International Data Corp, продажи мобильных устройств заметно снизились на 7,8% в годовом исчислении во втором квартале, когда во время пандемии рост был наоборот ошеломительным. Люди, что называется, возвращаются к реальной жизни и обновляют свои мобильные устройства реже, что конечно сказывается на заказах процессоров.

Так, выручка от продаж чипов для мобильных устройств в последнем квартале составила целых 5,26 млрд долларов. И! Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что значительно ниже ожиданий аналитиков. Акции компании на этом фоне упали на 7,5%, а после заявления об увольнениях и того больше.

Так, в презентации перед инвесторами компания подсчитала, что продажи мобильных устройств в текущем году снизятся. Сообщается, что вина лежит на медленном восстановлении Китая и нестабильной ситуацией в мировой экономике.

На фоне таких неутешительных продаж и доходов (для нас всё красиво, а для компании — репутационный удар) генеральный директор заявил, что Qualcomm продолжит стремительно снижать свои расходы. И, компания решила пойти самым простым путем, сократив расходы уволив большинство сотрудников. Ведь всем известно, что оставшиеся люди захотят работать вдвое больше за ту же плату.

На данный момент неизвестно, сколько человек будет уволено, но смотря на существенное падение доходов число будет 5 значным. Так, в прошлом году в компании работало около 51 тысячи сотрудников, но уже прошла одна фаза массовых увольнений во время экономического спада.

Генеральный директор отметил, что пока доходы не начнут расти и стабильно держаться на одном уровне — восстанавливать прежнее состояние компании не будут. В целом продажи Qualcomm упали на 23% до 8,45 млрд долларов, что снова ниже оценок аналитиков.

Отмечу, что после заявления о "вялых продажах" и новых увольнениях акции компании серьезно упали в цене на 9,48%.