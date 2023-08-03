А когда после военного переворота новая власть отдавала власть старому лидеру просто так?

Соединенные Штаты планируют вернуть к власти в Нигере прозападного политика и "легитимного демократически избранного" президента Базума, свергнув и арестовав тех, кто устроил военный переворот. Интересно, а как после такого заявления поменялось отношение генерала Тчиани к американским военным на базе в Нигере и непосредственно американским властям?

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Так, глава Госдепа США провел разговор по телефону с задержанным свергнутым лидером Нигера Мохаммедом Базумом. Сообщается, что Блинкен поддержал свергнутого лидера и пообещал тому, что его обязательно вернут к власти в стране, чтобы тот мог продолжать работу и помогать Западу держать под контролем регион Сахель.

Сообщается, что в разговоре Блинкен пообещал добиться "возвращения легитимного президента в Нигере к власти".

Каким образом Блинкен это может сделать, если мятежники, получившие власть не хотят отбывать наказание и отдавать власть, да и народ настроен в стране против Европы и Франции — вопрос... Что, военное вторжение? А как же международные правила, права человека и Венская конвенция? Не шучу, но Франция в преддверии антифранцузских митингов попросила мятежников придерживаться этих правил и защитить посольство.

Собственно, на данный момент мятежники не собираются возвращать власть. И это при условии того, что организация ECOWAS (Нигерия и другие западные страны Африки) и Европа дали новым властям Нигера неделю на то, чтобы вернуть к власти Базума. В ином случае может последовать любой ответ, включая военное вторжение. До завершения действия предложения осталось пару дней, ведь ночью 6 августа придется дать ответ на ультиматум.

Так как же США собираются вернуть власть Базуму? Военным вторжением? Ну, это же США, им можно. Кстати, Госдеп США отметил, что вернуть власть Базуму это приоритетная задача Запада по "восстановлению демократии в Африке"

Напомню, что Америка начала эвакуацию своих послов из страны. Граждане пока что могут остаться в стране, либо уехать самостоятельно в любую страну, которая граничит с Нигером, ибо мятежники приняли решение открыть границы с пятью соседями на фоне эвакуации европейских граждан. А когда Америка начинает эвакуацию и говорит про "восстановление демократии" - это речь идет про "войну" и "ресурсы". В случае с Нигером это про "Базума" и "Уран".