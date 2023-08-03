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Украинские войска, обученные Западом, не оправдали ожиданий и вернулись к стандартной тактике ВСУ
Украинская армия решила атаковать так, как знает.

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Украина объявила "второй этап" контрнаступления, который должен принести долгожданные успехи. Сообщается, что украинская армия кинула в бой самых сильных солдат — обученных и снаряженных на Западе. Однако первая неделя показала, что западная тактика неэффективна и украинское командование заставило обученных бойцов сменить тактику на ту, которой они обучались на территории Украины. Украина решила не слушать Штаты и делать так, как считает нужным, даже если это раздражает "партнеров".

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Так, оснащенные западным снаряжением и обученные в Украине ВСУшники попали в ловушку — минное поле. Оно не позволяет использовать стандартную тактику с сохранением высокой эффективности в ходе наступления. Так, когда украинцы пробирались через минное поле используя машины для разминирования, российские войска застали их врасплох используя артиллерию и боевые вертолеты. Недостаточно обученные солдаты растерялись. Другой отряд настолько задержал остальных, что атаку пришлось отложить, поскольку она была назначена на ночное время суток, а уже был рассвет. Третий отряд оказался настолько плохим на линии боевого соприкосновения, что командиры вообще решили убежать с поля боя, пишет издание NYT.

NYT пишет, что положение попытались изменить использованием обученных на Западе солдат. Украинские командиры решили поменять свою тактику. Теперь они не пытаются атаковать через минное поле, а пытаются "истощить" российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности. А обученные войска на Западе атакуют только малыми группами, редко и медленно, чтобы не потерпеть поражение. Украинское командование не может рисковать обученными солдатами, поэтому пускает их в бой изредка и только там, где можно безопасно отойти назад в случае провала.

Однако первые результаты контрнаступления неоднозначны. Всё, что смогли взять под контроль ВСУ — это несколько сел, пишет NYT. Однако время играет не на пользу украинских войск и до похолодания им придется существенно продвинуться, а с нынешними темпами выполнить хотя бы минимальную цель контрнаступления будет невозможно.

Отмечу, что украинцы боятся российской артиллерии, поскольку даже на тренировках с Западом они об этом упоминали, пишет издание NYT. Российская артиллерия — самая грозная линия обороны, а вкупе с минными полями не даёт сделать какое-либо действие в ходе наступления.

Однако тактика НАТО — провалилась, или как минимум не оправдалась, по крайней мере, на данный момент. Решение Украины изменить свою тактику ведения боев с западной на свою собственную — знак НАТО, что ВСУ не будут слушать советы Запада в ходе своего наступления. Новая подготовка и снаряжение должны были помочь осуществить долгожданный "рывок" и пробить линию обороны, а получилось, как всегда — никак.

NYT пишет, что это вызывает вопросы о том, как украинских солдат обучали на Западе и насколько это обучение было качественным. Ведь, если украинцы не могут достичь успехов у себя после американского обучения, то что будут делать американцы в случае военного конфликта? Этот вопрос волнует Запад больше всего.

Западное оружие не смогло изменить ход боевых действий и не превратило украинских бойцов в солдат уровня НАТО, ибо обучение играет важную роль в ходе обороны и наступления.

Аналитики пишут, что украинские войска слишком мало готовились и американские войска просто не успели должным образом подготовить ВСУшников к ведению боев в стиле США. И возвращение Украины к стандартной личной тактике вызывает вопросы у США, поскольку это чревато увеличением потерь и истощением украинских солдат на линии боевого соприкосновения. Так контрнаступление и до осени может закончиться, провалом.

Запад ожидал, что девять бригад общей численностью в 30 тысяч солдат покажут "силу и мощь" американской тактики, но оказалось все не так. Теперь эти бригады будут такими же, как и все остальные украинские бойцы. Разве что, снаряжение будет передовое прямиком с Запада. Но оружие не делает армию сверхмощной, а лишь незначительно улучшает эффективность подразделения.

Американцы пытались научить украинских солдат принимать решения самостоятельно и синхронизировать атаки прямиком на поле боя без команд от генералов. Такой подход, по мнению Запада, наиболее эффективен, чем попытка тратить боеприпасы на обстрел и атаки малыми группами без поддержки. Но, обучение с треском провалилось.

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#россия #украина #всу #контрнаступление #запад
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