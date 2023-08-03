США проводят эвакуацию в стране.

Прошла почти неделя, как произошел военный переворот в Нигере. Мятежники уже чувствуют себя как дома и общаются с Западом "на равных". По стране распространяются антифранцузские и пророссийские демонстрации. Скоро в стране начнется очередной крупный антифранцузский протест и Франция требует у мятежников защитить ее посольство. Причем это именно требование, а не просьба, за невыполнение которого могут последовать решительные действия, которые французская власть обещала дать в случае опасности для ее граждан, послов, военных и интересов.

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Протесты запланированные, и международные СМИ о них узнали. Сегодня утром МИД Франции сразу обратился к мятежникам в Ниамее и потребовал обеспечить полную безопасность международным политикам в здании посольства. Франция желает, чтобы новая власть послала силовиков для подавления протеста, если демонстранты начнут агрессивные действия в сторону французов.

А еще Франция напомнила мятежникам, что им даже в случае военного переворота необходимо придерживаться международного права и Венской конвенции, а значит защищать международных послов, даже если они с властью в плохих отношениях. Правда выполнять или не выполнять требование, будет решать новое правительство Нигера, которое пока что, отзывается о французских просьбах негативно и наоборот действует против Европы.

На фоне приближающихся протестов в Нигере посольство США эвакуируется из страны (частично). Еще вчера Джон Кирби отмечал, что в Нигере ситуация стабильная, военные находятся на своей базе и прекращают тренировки с регулярной армией Нигера, а граждане в безопасности. Однако сегодня Штаты внезапно объявили частичную эвакуацию своего дипперсонала из страны. Посольство продолжит оказывать помощь американским гражданам в Нигере, однако время работы существенно сокращено. Большинство членов посольства покинут страну в ближайшие дни.

Франция уже проводит полную эвакуацию европейских граждан. Два французских борта забрали из Нигера более 600 человек, включая 40 граждан Германии. Германия очень благодарна за это французским властям. Все самолеты успешно приземлились в Париже. Мятежники разрешают иностранцам эвакуироваться и не угрожают им.

Однако ультиматум ECOWAS и Европы подходит к концу. 6 августа могут быть предприняты любые меры, включая военные, если генерал Тчиани не вернет власть прошлому президенту Базуму и не освободит заключенных политиков. На данный момент мятежники не желают выполнять требование, но просят Запад одуматься и исключить военное вторжение в Нигер.

Как не сложно догадаться, люди в Нигере против Запада и вторжения. Они выходят на масштабные протесты выкрикивая негативные реплики в сторону Европы, а в особенности Франции, колонией которой Нигер был долгие годы. Население связывает свое бедственное положение с Европой и желает пойти новым путем: например сотрудничать с Россией, или вовсе пойти полностью независимым от остальных стран мира путем.