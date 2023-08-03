Немецкое издание уверено, что Россия сможет держать оборону столько, сколько потребуется.

Немецкое издание Bild пишет, что Российская Федерация может, если пожелает увеличить свою армию до трех миллионов человек и проводить СВО еще на протяжении трех лет. Причем издание отмечает, что российская армия все эти три года может непрерывно атаковать и не переживать за то, что у нее закончится снаряжение или живая сила.

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Журналисты утверждают, что с прошлого года Россия существенно "милитаризовалась". Из-за этого у России теперь есть выбор, как вести боевые действия далее, а ее шансы на достижение всех целей повысились. Издание утверждает, что российская армия может начать новое масштабное наступление по всей линии боевого соприкосновения.

На данный момент численность российской армии — приблизительно 1,15 млн солдат. Эксперты считают, что при необходимости российское правительство может увеличить это количество вплоть до 3 миллионов военнослужащих. По всей видимости речь идет про мобилизацию в стране. Считается, что такое количество солдат может понадобиться для "определенных боевых задач".

Если Россия решит значительно увеличить свою армию, то количество солдат у ВС РФ станет больше, чем в армии Китая. И такого сценария Штаты опасаются, поскольку такой солидный военный потенциал сдержать будет очень и очень трудно. Эксперты из Германии отметили, что Россия может использовать всю свою мощь против своего противника для победы над ним.

У Украины же сейчас собрано около 150 тысяч военнослужащих на Запорожском направлении. Такое количество насчитало издание Politico. Считается, что этим количеством армия Украины сейчас ищет слабое место в обороне, но имеются еще резервы, которые командование ВСУ держит для "главного удара" по слабому месту. Сколько всего солдат Украина подготовила для "второго этапа" контрнаступления — неизвестно, поскольку украинские чиновники не делятся точными цифрами с Штатами, а те в свою очередь не могут передать эту информацию в СМИ. Всё, что узнает западная пресса — это рассказы солдат, интервью украинских командующих, анонимные американские чиновники и спутники. Высокопоставленные чиновники Украины же наоборот не особо идут на контакт с Западом и стараются принимать решение самостоятельно, запрашивая у Запада только одно — новую военную технику, боеприпасы, ПВО, членство НАТО и ЕС.