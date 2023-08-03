Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Fitch понизило кредитный рейтинг Америки на одну ступень
На Западе считают, что рейтинговое агентство слишком оптимистично в будущей экономике США и понижение всего на одну ступень — удивительно, ведь должно было быть больше.

реклама

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера приняло решение понизить кредитный рейтинг Соединенных Штатов всего на одну ступень, чему удивились западные СМИ, поскольку это очень оптимистичный прогноз дальнейшего развития событий с экономикой страны.

реклама

Даже журналисты понимают, что понижение рейтинга  с ААА до AA+ слишком мало, поскольку долгов у Вашингтона вагон и маленькая тележка, а перспективы в ближайшем будущем встретиться с "экономическим бумом" очень малы. Считается, что это чрезмерно оптимистичная оценка будущего Штатов, но и предупреждение, которое успешно продолжают игнорировать американские власти, ведь тратят все также много денег не задумываясь о своем рекордном долге.

Напомню, что понижение кредитного рейтинга отражает ожидания рейтингового агентства по развитию экономики в ближайшие несколько лет. Если рейтинг повышается, то страна идет в правильном направлении, а власти постепенно поднимают страну "с колен". А вот, если рейтинг понижают, то властям этой страны пора задуматься, поскольку аналитики видят снижение доходов, а также повышение долгов. Если рейтинг понижается, то это буквально "крик" о том, что пора что-то менять и пересмотреть развитие страны.

В Соединенных Штатах еще и постоянно спорят о том, сколько и куда денег нужно потратить. Какой потолок государственного долга будет приемлем, а сколько нужно выделить туда и туда... Это также повлияло на решение Fitch.

Доходы в Штатах не успевают расти с такой скоростью, как растут расходы государства. Из-за этого накапливаются долги и бьют все рекордные суммы.

Дефицит за первые девять месяцев этого финансового года достиг 1,39 трлн долларов, что на 169% больше, чем за тот же период годом ранее. Когда экономика растет, то он должен понижаться, что логично, однако в случае со Штатами это правило перестало работать из-за амбиций властей. Отмечу, что выплата по долгам с каждым годом растет и в этом году составит 663 миллиарда долларов. Конечно, это никто выплачивать не будет, но американским властям придется пересмотреть бюджет, как бы этого не хотела администрация Байдена и демократическая партия.

Кстати американские власти раскритиковали решение Fitch, однако это Америке свой рейтинг вернуть не помогло. Придется смириться и искать выход из этой ситуации.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #долги #кредитный рейтинг
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Трамп признался сторонникам, что ему грозят обвинение на более чем 500 лет тюрьмы - The Hill
В США ищут способ надавить на биржу Binance
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
52
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
12
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
7
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом для захвата власти
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
15
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
26
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
39
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
28
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

No-va
12:53
Смысл перед ним метать бисер? Он недалекий. Старая песня о главном: чего на амд нет, или нормально не работает - то "ненужно" (лучи, апскейлер).
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
12:49
В статье есть мнение владельца 4090 о технологиях Nvidia. Причем он опытный оверклокер и во втором компе у него 6950XT. Человек знает о чем говорит и ему есть с чем сравнить.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
troglodit
12:48
очевидно же, что успехов у ВСУ нету из-за недостаточной инклюзивности. вот когда у них там будет 30% трансов, и ещё 30% геев, тогда ещё можно будет говорить о нормальной подготовке и соответствие за...
Мужчина ставший женщиной, стал новым спикером сил обороны Украины для западной аудитории
Василий Петров
12:45
Какие же вы убогие путинисты🤦‍♂️
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
troglodit
12:45
они же по стандартам НАТЫ подготовлены, значит воевать могут только с этой самой НАТОЙ. Вот пусть с Польшей например повоюют.
The New York Times: Украина отказывается от тактики НАТО спустя 2 месяца после начала наступления
Кира Вернова
12:43
О смотрю фонды бабки на лечение собирают. А тут 300 К на какуе то бомбу. Во страна.
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
troglodit
12:40
"деревья, успевающие вырасти за лето на полях сражений на южной ЛБС. " похоже трава тоже за нас, особенно та, что курят в британских спецслужбах
По мнению британской разведки кусты и деревья "воюют" на стороне русских и мешают наступать ВСУ
Mr.Sine
12:37
Реально Маск красавчик! Не то что наши, только лапшу и могут на уши вешать...
Ракета Falcon Heavy запустила самый тяжелый спутник в истории космонавтики
Lubitel 32
12:34
Всю жисть использовал "набережные челны" 0,15$. Результат тот же. Не вижу смысла в этом продукте. По нонешнему 1,8К рубасов за тупо хлочатую бумагу. 10 салфеток или 6500ХТ новая с магаза в коробас...
Салфетки Apple за 19 долларов вновь стали доступны к покупке
REY_B_
12:32
Да ладно! "Противоречие..." - По всем официальным статистическим данным Великий Мировой Облом уже начался. Европа в минусе, США в обесценивании доллара и отказе от него по всему Миру, Турция.... Афри...
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем