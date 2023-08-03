На Западе считают, что рейтинговое агентство слишком оптимистично в будущей экономике США и понижение всего на одну ступень — удивительно, ведь должно было быть больше.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера приняло решение понизить кредитный рейтинг Соединенных Штатов всего на одну ступень, чему удивились западные СМИ, поскольку это очень оптимистичный прогноз дальнейшего развития событий с экономикой страны.

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Даже журналисты понимают, что понижение рейтинга с ААА до AA+ слишком мало, поскольку долгов у Вашингтона вагон и маленькая тележка, а перспективы в ближайшем будущем встретиться с "экономическим бумом" очень малы. Считается, что это чрезмерно оптимистичная оценка будущего Штатов, но и предупреждение, которое успешно продолжают игнорировать американские власти, ведь тратят все также много денег не задумываясь о своем рекордном долге.

Напомню, что понижение кредитного рейтинга отражает ожидания рейтингового агентства по развитию экономики в ближайшие несколько лет. Если рейтинг повышается, то страна идет в правильном направлении, а власти постепенно поднимают страну "с колен". А вот, если рейтинг понижают, то властям этой страны пора задуматься, поскольку аналитики видят снижение доходов, а также повышение долгов. Если рейтинг понижается, то это буквально "крик" о том, что пора что-то менять и пересмотреть развитие страны.

В Соединенных Штатах еще и постоянно спорят о том, сколько и куда денег нужно потратить. Какой потолок государственного долга будет приемлем, а сколько нужно выделить туда и туда... Это также повлияло на решение Fitch.

Доходы в Штатах не успевают расти с такой скоростью, как растут расходы государства. Из-за этого накапливаются долги и бьют все рекордные суммы.

Дефицит за первые девять месяцев этого финансового года достиг 1,39 трлн долларов, что на 169% больше, чем за тот же период годом ранее. Когда экономика растет, то он должен понижаться, что логично, однако в случае со Штатами это правило перестало работать из-за амбиций властей. Отмечу, что выплата по долгам с каждым годом растет и в этом году составит 663 миллиарда долларов. Конечно, это никто выплачивать не будет, но американским властям придется пересмотреть бюджет, как бы этого не хотела администрация Байдена и демократическая партия.

Кстати американские власти раскритиковали решение Fitch, однако это Америке свой рейтинг вернуть не помогло. Придется смириться и искать выход из этой ситуации.