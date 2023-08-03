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Рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера приняло решение понизить кредитный рейтинг Соединенных Штатов всего на одну ступень, чему удивились западные СМИ, поскольку это очень оптимистичный прогноз дальнейшего развития событий с экономикой страны.
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Даже журналисты понимают, что понижение рейтинга с ААА до AA+ слишком мало, поскольку долгов у Вашингтона вагон и маленькая тележка, а перспективы в ближайшем будущем встретиться с "экономическим бумом" очень малы. Считается, что это чрезмерно оптимистичная оценка будущего Штатов, но и предупреждение, которое успешно продолжают игнорировать американские власти, ведь тратят все также много денег не задумываясь о своем рекордном долге.
Напомню, что понижение кредитного рейтинга отражает ожидания рейтингового агентства по развитию экономики в ближайшие несколько лет. Если рейтинг повышается, то страна идет в правильном направлении, а власти постепенно поднимают страну "с колен". А вот, если рейтинг понижают, то властям этой страны пора задуматься, поскольку аналитики видят снижение доходов, а также повышение долгов. Если рейтинг понижается, то это буквально "крик" о том, что пора что-то менять и пересмотреть развитие страны.
В Соединенных Штатах еще и постоянно спорят о том, сколько и куда денег нужно потратить. Какой потолок государственного долга будет приемлем, а сколько нужно выделить туда и туда... Это также повлияло на решение Fitch.
Доходы в Штатах не успевают расти с такой скоростью, как растут расходы государства. Из-за этого накапливаются долги и бьют все рекордные суммы.
Дефицит за первые девять месяцев этого финансового года достиг 1,39 трлн долларов, что на 169% больше, чем за тот же период годом ранее. Когда экономика растет, то он должен понижаться, что логично, однако в случае со Штатами это правило перестало работать из-за амбиций властей. Отмечу, что выплата по долгам с каждым годом растет и в этом году составит 663 миллиарда долларов. Конечно, это никто выплачивать не будет, но американским властям придется пересмотреть бюджет, как бы этого не хотела администрация Байдена и демократическая партия.
Кстати американские власти раскритиковали решение Fitch, однако это Америке свой рейтинг вернуть не помогло. Придется смириться и искать выход из этой ситуации.