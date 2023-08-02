Военные не угрожают гражданам других стран, выпускают из страны без проблем.

С того момента, как в Нигере к власти пришел лидер переворота Тчиани и президент Базум был свергнут, границы страны оказались закрыты. Несколько дней все так и было, однако власти Франции и Италии объявили эвакуацию своих и других европейских граждан. На удивление военные президентской гвардии без проблем разрешили любым гражданам из Европы покинуть страну. Они могут уйти в любую другую страну из пяти доступных — Алжир, Буркина-Фасо, Ливия, Мали и Чад.

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Так, эвакуация успешно проводится и первый самолет с гражданами европейских стран (Франция, Италия, Германия и другие) успешно улетел из страны сегодня утром и приземлился в аэропорту имени Шарля-де-Голля, Париж. 262 человека покинули Нигер с помощью процедуры эвакуации.

Тем временем подходит к концу ультиматум Западноафриканского экономического сообщества ECOWAS. Напомню, что сообщество попросило лидера переворота вернуть власть прошлому президенту Базуму и сложить оружие. В противном случае, если требования не будут выполнены до 6 августа, будут предприняты любые меры, включая военные. До окончания срока на выполнение требований осталось 4 дня, а если быть точнее, то 3 с половиной.