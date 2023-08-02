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The Guardian: Украинское контрнаступление имеет мало шансов на успех, но может окупиться
Издание признало большие потери западной бронетехники.

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Надежды Запада и украинских властей на "рывок" и прорыв линии обороны за несколько недель в ходе "второго этапа" наступления оказались слишком оптимистичными. Российская оборона продолжает держать украинские удары, даже под давлением не сдавая позиции. Но, украинское наступление может окупиться, пишет издание The Guardian.

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Сначала украинские власти думали, что объявив "первый", "второй", "главный" и другие этапы наступления российские войска испугаются и покинут свои позиции, но это была лишь мечта, а реальность оказалась иной: суровая линия обороны, артиллерия, минные поля, воздушное превосходство и многое другое. Теперь мечта о "рывке" и сдаче позиций российскими войсками осталась далеко позади и украинские власти столкнулись с реальностью. А реальность такова, что контрнаступление это масштабная рискованная операция, которая проходит без должной подготовки, поскольку Украина не смогла обеспечить себе должную поддержку с воздуха.

Издание признало, что российские военные даже если и сдавали свои позиции, то набирали силы и возвращались отбивать утраченное держа линию боевого соприкосновения на том месте, где она была в момент начала контрнаступления.

Первые украинские атаки в ходе контрнаступления в начале июня увязли в минных полях. Результат можно увидеть на фотографии выше, это танки Leopard-2A6A и американские БМП M2 Bradley уничтоженные в ходе атак на линию обороны. Потери в технике исчислялись сотнями. О таком ходе событий и существенных потерях написали все западные издания. Западная бронетехника не смогла обеспечить должную эффективность и "первый этап" контрнаступления провалился.

Танки сами по себе не являются решением проблемы. Они не могут пробить линию обороны. Они не могут разминировать минное поле. Они не бьют по авиации. Они не могут телепортироваться. Но, Запад и украинские власти снова считают, что "второй этап" контрнаступления принесет успехи тогда, когда Штаты передадут M1 Abrams, будто он обладает магической силой уклоняться от всех ударов артиллерии и ему нестрашны мины. Издание пишет, что без превосходства в воздухе в небе и подавляющей артиллерийской поддержки наступление не может быть таким, как его представляют себе украинские власти.

У украинцев есть машины для разминирования, но их недостаточно, а часть из них при выполнении своих задач подрывается российскими военными. В крайних случаях такую машину берут в ловушку из мин и начинают обстреливать артиллерией.

Издание отмечает, что мины стоят через метр или два и значительно замедляют наступление. Солдатам необходимо рисковать и идти разминировать поле создавая свободный от мин коридор, который подвергается постоянным обстрелам со стороны российской артиллерии.

Украинцы перешли к тактике атак пехотой и ночью малыми группами, но это также имеет последствия. Наступление стало идти еще медленнее, а солдаты потеряли поддержку бронетехники и сталкиваясь с танками ВС РФ погибали. Поддержка артиллерии также часто отсутствовала, что не могло обеспечить ВСУ безопасный отход из опасной зоны.

Украинцы все еще предпринимают попытки атаковать по трем направлениям близ Запорожья. Одно из самых жарких направлений последних дней — Орехов, куда украинцы пустили большую группировку обученных Западом войск. Из-за того, что мы живем в современном мире и за каждым событием военные следят, то устроить неожиданную атаку невозможно, поэтому Украина не может подготовить неожиданный удар с нового направления не показав это российским войскам. ВСУ надеются на то, что российские военные устанут от давления, провалят ротацию и им придется отойти от основной линии обороны.

Первое направление наступления — это Бахмут, где командующий Сырский хочет сделать окружение российским войскам и нанести удар со всех сторон одновременно. Второе направление — село Старомайорское, что ведет ВСУ к Токмаку, цели контрнаступления. Третье направление и пока явно приоритетное, находится в западной части Запорожской области, на левом берегу Днепра — Орехов. Украинцы продолжат давить на российскую оборону в надежде ее пробить, пишет издание.

Украина перебрасывает резервы на эти три направления обеспечивая эффективную ротацию войск, чтобы удавалось продолжать давление на линии боевого соприкосновения ежедневно. Основные подразделения "второго этапа" наступления обучены на Западе, но они не приносят значительных успехов.

Ранее США говорили о том, что такие солдаты являются "главным ударом", но сейчас от этого заявления отказались. США считают, что только обученные солдаты могут достичь успехов в наступлении, а остальные солдаты способны вести бои только в малом масштабе, что точно говорит не о контрнаступлении.

Нет никаких сомнений в том, что контрнаступление не оправдало общих ожиданий и намного отстает от графика, но еще есть шансы достичь успехов и провал далеко, пишет издание. Многие наступления попадали в тупик, но в итоге стали легендарными битвами в истории, как "День Д". Территория — не единственный показатель успеха, подытожил автор материала.

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#украина #всу #контрнаступление #the guardian
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