Прозападными чиновниками Запад не рискует.

WSJ пишет, что в Нигере начались массовые задержания на фоне угрозы военного вторжения со стороны организации стран Западной Африки (ECOWAS) и Европы. Считается, что бывших прозападных чиновников Базума берут в заложники, чтобы потом откупиться от ECOWAS и спастись от военного вторжения, поскольку мирное урегулирование ситуации становится невозможным, ибо Европа требует вернуть прошлого лидера на свой пост.

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Вчера лидеры переворота задержали нескольких министров и высокопоставленных членов партии задержанного президента Базума. Среди задержанных находятся различные министры, сын предшественника Базума Махамаду Иссуфу и председатель исполнительного комитета Нигерийской партии за демократию и социализм.

Если верить СМИ, то мятежники также задержали министра внутренних дел на прошлой неделе. Цель арестов — избежать массовых протестов против новой власти, а также избежать военного вторжения со стороны Запада.

Если Запад решится вторгнуться и использовать военные меры против мятежников, то они будут держать чиновников в заложниках и требовать прекратить военные действия. А Западу нужны прозападные популярные политики в Нигере, поэтому им придется выполнять поставленные требования мятежниками, чтобы сохранить жизнь Базуму и его министрам.

Сообщается, что это сильно повлияло на ход мирного урегулирования конфликта между мятежниками и Западом, поэтому дело все быстрее движется к настоящему военному вторжению. США пока что не проводят эвакуацию, но Европа проводит. Беспокоится не о чем, но ситуация меняется очень быстро.