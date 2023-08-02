А, это не значит, что готовится военное вторжение против мятежников?

С 26 на 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Базум потерял власть, а лидер мятежа генерал Омар Тчиани получил ее и закрыл границы в стране, а также ввел комендантский час до "стабилизации" ситуации в государстве. 28 июля страна прекратила поставки урана и золота в Европу — Франции, а также начались массовые пророссийские и антифранцузские демонстрации против колониальной политики Европы по всей стране. Франция отреагировала на событие негативно, как и Западная Африка с Штатами.

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Франция получила разрешение на военное вторжение, а организация ECOWAS дала мятежникам неделю на то, чтобы они вернули к власти прошлого лидера, иначе Омар будет свергнут и понесет справедливое наказание (а в Африке наказание за переворот — смертельное). На этом фоне Соединенные Штаты прекращают тренировку военных на своей базе в Нигере.

Вооруженные силы США приостановили свою миссию по обучению и консультированию вооруженных сил Нигера, сообщил сегодня представитель министерства обороны США. Однако на данный момент, Штаты продолжают сотрудничество с Нигером в сфере логистики и технического обслуживания, чтобы поддерживать базовые операции. Финансирование же страны прекращено, пока прозападный политик Базум не вернется на пост.

Штаты я бы сказал, реагируют на переворот в Нигере спокойно и не делают агрессивных заявлений в сторону новой власти (а то вдруг желание Европы вернуть Базума окажется провальным). Так хоть отношения будут более или менее нормальными, можно будет уран закупать.

Напомню, что в Нигере находится около 1100 военнослужащих США. Все они расположились на базе беспилотников, построенной американскими военными в 2019 году для контртеррористических операций в регионе Сахель. Однако некоторая часть западных сил размещена в других секретных базах по всей стране. Несколько отрядов охраняют посольство США в столице Ниамей. Все эти солдаты готовы агрессивно действовать, если поступит такая команда со стороны Штатов. Пока есть только предпосылки, например эвакуация иностранных граждан Европы и угрозы ECOWAS, с которыми согласна Европа.

Отмечу, что солдаты останутся на своей базе и будут продолжать нести службу как обычно. Приостановка тренировок с Нигером на их расположение не повлияет.

Пентагон продолжает следить за ситуацией и постоянно держит связь со своим посольством в Нигере. Активная связь поддерживается и с нигерийскими вооруженными силами (не путать с мятежниками из президентской гвардии, армия против переворота).

Вашингтон не планирует эвакуировать своих граждан из Нигера, несмотря на то, что Италия и Франция начали проводить эвакуацию. Джон Кирби не видит опасности для граждан в ближайшей перспективе. Пентагон не видит никаких признаков прямых угроз гражданам США или военным объектам, поэтому ситуация остается стабильной.

Однако ситуация меняется каждый час, будем следить.