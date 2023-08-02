Зеленский запросил еще ПВО у Запада, ибо нынешнего мало.

Зеленский заявил, что ПВО Украины на данный момент работает на максимуме своих возможностей, увеличить эффективность систем невозможно и их банально нехватает, чтобы отбивать все запущенные ракеты. Запад поставил немалое количество различного вооружения, но видимо, этого все еще мало для того, чтобы показать хорошую эффективность систем на СВО.

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Так, со слов президента Украины Зеленского, ПВО работает так, как может и больше ракет сбить просто невозможно. Чтобы понизить процент успешных российских ударов по целям, необходимо поставить дополнительные системы защиты. Зеленский отметил, что российские удары часто достигают целей на юге страны.

Зеленский снова запросил у Запада дополнительные системы для защиты неба. Это известные нам системы ПВО, такие как Patriot, Iris-T, ЗРК SAMP-T и другие. По данным журнала Forbes Украина уже в рамках военной помощи сумела получить около двадцати различных систем ПВО. Однако для того, чтобы полностью укрепить защиту неба, Украине необходимо больше таких систем. Как минимум Зеленский просит поставить такое же количество систем, которое ВСУ уже получили. А как максимум — больше в два раза, а то и в три. Тем более Украина хочет заменить ПВО советского образца, поскольку боеприпасы для таких систем кончаются, а их производство в стране не работает.

Напомню, что Соединенные Штаты уже анонсировали новый пакет военной помощи Украине, это произошло 25 июля. Штаты потратят 400 миллионов долларов и поставят дополнительные боеприпасы для западных систем ПВО, но вот новые системы в пакет не входят. На данный момент Запад отказывает Украине в просьбе получить дополнительное ПВО.

Отмечу, что в новом пакете "помощи" дадут дополнительные боеприпасы и для РСЗО Himars, а также передадут зенитные комплексы Stinger. В пакет войдут боеприпасы для танков и артиллерии, дефицит которых наблюдается у ВСУ, а также ракеты с оптической наводкой и бронемашины Stryker. В этом пакете содержится немного дронов Black Hornet, а также ракеты для авиации Hydra-70 и куча боеприпасов для винтовок, а ещё аптечки, бронежилеты и другое "мелкое" снаряжение.