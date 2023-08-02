Военный из Эстонии оценил шансы Украины достичь успехов в этом наступлении.

Контрнаступление Украины уже идет несколько месяцев и за это время Запад не увидел существенных успехов. Он объявил о начале "второй фазы" наступления, а начальник Генштаба Эстонии решил оценить шансы украинских солдат на достижение поставленных перед собой целей. Так, он отметил, что Украине будет довольно тяжело достичь успехов, поскольку силы на линии боевого соприкосновения примерно равны, никто не обладает большим количеством военных.

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Украина пытается атаковать на нескольких направлениях одновременно, чтобы заставить российских военных перекинуть резервы на другое направление и найти слабое место, но из-за того, что в Украине не хватает солдат для того, чтобы перевесить количество солдат России, это не приносит результатов.

Начальник отметил, что Украина действительно проводила подготовку к первому этапу наступления несколько месяцев. Он сказал, что в целом подготовка была успешной, но сейчас вопреки ожиданиям контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы.

Быстрого успеха и рывка не будет, поскольку Украина не имеет перевеса на линии боевого соприкосновения, а в некоторых аспектах серьезно проигрывает РФ, например, в авиации и вертолетах. Как сказал начальник Генштаба Эстонии, то одна сторона имеет преимущество в одной сфере, а другая в другой. То есть кто-то имеет авиацию, а кто-то артиллерию. Кто-то пехоту, а кто-то танки.

Начальник говорит, что украинцы качественно выполняют свою работу, однако много чего в этом наступлении в первую очередь зависит от действий российского командования. Именно оно определяет ход контрнаступления ВСУ. Грамотная ротация со стороны ВСУ поможет достичь успехов, но если у России будет такая же грамотная ротация, то успехов достичь не получится.

Военный подытожил, что Украина желает достичь успехов на нескольких направлениях, поскольку прорыв только на одном направлении окончится провалом, Россия сможет перекинуть туда резервы и выдержать даже большую атаку всеми доступными подразделениями. Единичные попытки прорвать линию обороны не имеют смысла, поскольку российская оборона вкупе с российскими резервами не дадут это сделать.

Он заявил, что украинцы будут искать слабое место, пока его не найдут, и только тогда пойдут в действительно масштабное наступление всеми силами стараясь пробить оборону. Только тогда начнется "главная фаза" всего наступления, считает Ээро Ребо.

Такого же мнение придерживаются и остальные западные издания, заявляя, что "вторая фаза" не конец и впереди что-то будет.