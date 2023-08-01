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Украинские надводные дроны атаковали российские корабли в Чёрном море
Атаки отбиты, отчиталось Минобороны РФ.

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Минобороны РФ сообщает, что украинские военные из ВМС попытались атаковать российские гражданские корабли, которые направлялись по морю в сторону пролива Босфор.

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Сообщается, что эта атака была осуществлена с помощью беспилотных аппаратов – безэкипажных катеров, которыми Украина начала активнее пользоваться используя их для атак в Черном море. Поскольку корабли следовали к проливу в сопровождении военных кораблей, эту атаку удалось отбить и корабли смогли двигаться дальше без повреждений. Сообщается, что российские военные сразу открыли огонь по беспилотным аппаратам и уничтожили их.

Ранее Минобороны говорило о том, что украинские военные теми же беспилотниками пытались подбить патрульные корабли России в Севастополе, но их снова удалось уничтожить.

А я напомню, что украинская сторона неделю назад обещала уничтожать все гражданские корабли, которые двигаются в российские порты или из них. Зеленский отметил, что все такие корабли расцениваются "как перевозящие военный груз" и подлежат ликвидации без последствий, даже если это гражданское судно из другой страны. Однако сообщается, что Украина сбила ровно ноль кораблей с момента своего заявления. Попытки были.

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#россия #украина #гражданские судна
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