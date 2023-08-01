Западная техника может представлять опасность.

Пока компания Apple готовит к релизу Iphone 15, чтобы заработать очередные миллиарды долларов на покупателях "революции" в сфере мобильных устройств, Роскомнадзор будет проверять эти телефоны на безопасность. Сообщается, что организация закупила около 20 айфонов различных моделей и четыре планшета iPad, чтобы провести исследование и определить степень их безопасности.

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Издание "Ведомости" пишет, что организация планирует протестировать работу смартфонов на случай их отключения в РФ по приказу Apple. Также проверят их защиту от американской слежки. Организация должна быть уверена, что эти телефоны не несут опасности для России и за ними не следит американская компания.

В ходе этих исследований специалисты могут попробовать отключить часть функционала не нарушив работу устройств. Исследования предполагают комплексное изучение приобретенных устройств.

Кроме того, "Главный радиочастотный центр" собирается приобрести устройства от других компаний. Сообщается, что это 21 модель от различных производителей, включая китайских Vivo, Oppo, Xiaomi и Huawei. Samsung под проверку также попадет.

Отмечу, что в случае с устройством под управлением Android допускается покупка эквивалентной модели. С Iphone такая фича не пройдет.

Все закупленные телефоны будут проверены на то, смогут ли они работать в случае отключения их работы на территории РФ производителем (а зачем?) и на слежку. На гаджеты потратят более двух миллионов рублей.