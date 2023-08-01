Инсайдеры ожидают, что полиция GTA VI удивит игроков.

Одна из самых интересных механик в GTA лично для меня — это погони с полицией, перестрелки, ограбления и тому подобное. В GTA V действия полиции и их ум вызывает вопросы, но модификация LSPDFR и онлайн рп-сервера решают эту проблему. Но, уже 2023 год. GTA VI по инсайдерской информации разрабатывается несколько лет и будет самой крупной в истории. На нее потратят почти миллиард долларов, а на рекламу и того больше.

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Я конечно, инсайдерам мало верю, особенно, если информация касается легендарной GTA VI. Ладно еще Том Хендерсон, легенда игровой индустрии, но остальные вызывают мало доверия. Однако информация про полицию вызывает доверие, поскольку это было бы хорошим решением со стороны разработчиков.

Так, инсайдер foxygames_uk написал, что полицейские в новой части GTA станут умнее и будут действовать логичнее, опираясь на реальную работу правоохранительных органов Соединенных Штатов.

Надеюсь, туда хотя бы пригласили реального действующего офицера для консультации?

NPC в целом будут улучшены, их интеллект усовершенствован. Работа нового ИИ отразится на всем игровом мире GTA VI, однако полиция продемонстрирует это лучше всего. Во время погони полиция будет действовать аккуратно, а не просто таранить игрока, не переживая за урон нанесенный городу и департаменту. Вы более не будете просто мишенью, которую необходимо устранить любой ценой, даже ценой разрушений, хаоса и смертей сотен людей.

Во время погони полиция будет запоминать ваши действия и пытаться перехватить опираясь на ваши действия. Придется думать, как обойти полицию меняя повадки прямо во время активной погони.

Полиция будет помнить вас, даже если вы скроетесь. Легендарная "перекраска автомобиля" больше не поможет. Ваше лицо будут помнить. Вы останетесь в базе данных. Если вас обнаружат, то начнут погоню снова. Следующая погоня станет уникальнее, поскольку полиция будет опираться на прошлую погоню.

Надеюсь, что это правда и искусственный интеллект доведут до ума, хотя бы до такого уровня, какой реализовали моддеры в модификации LSPDFR. Это также плохо, однако в разы лучше того, что сделали разработчики в 2013 году. Даже GTA IV была лучше... Надеюсь, полиция не будет открывать огонь из-за того, что ты послал офицера. И надеюсь, что полиция будет работать основываясь на законах и правилах департамента.