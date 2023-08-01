Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Полиция в GTA VI будет запоминать игрока и скрыться "перекрасив автомобиль" не получится
Инсайдеры ожидают, что полиция GTA VI удивит игроков.

реклама

Одна из самых интересных механик в GTA лично для меня — это погони с полицией, перестрелки, ограбления и тому подобное. В GTA V действия полиции и их ум вызывает вопросы, но модификация LSPDFR и онлайн рп-сервера решают эту проблему. Но, уже 2023 год. GTA VI по инсайдерской информации разрабатывается несколько лет и будет самой крупной в истории. На нее потратят почти миллиард долларов, а на рекламу и того больше.

реклама

Я конечно, инсайдерам мало верю, особенно, если информация касается легендарной GTA VI. Ладно еще Том Хендерсон, легенда игровой индустрии, но остальные вызывают мало доверия. Однако информация про полицию вызывает доверие, поскольку это было бы хорошим решением со стороны разработчиков.

Так, инсайдер foxygames_uk написал, что полицейские в новой части GTA станут умнее и будут действовать логичнее, опираясь на реальную работу правоохранительных органов Соединенных Штатов.

Надеюсь, туда хотя бы пригласили реального действующего офицера для консультации?

NPC в целом будут улучшены, их интеллект усовершенствован. Работа нового ИИ отразится на всем игровом мире GTA VI, однако полиция продемонстрирует это лучше всего. Во время погони полиция будет действовать аккуратно, а не просто таранить игрока, не переживая за урон нанесенный городу и департаменту. Вы более не будете просто мишенью, которую необходимо устранить любой ценой, даже ценой разрушений, хаоса и смертей сотен людей.

Во время погони полиция будет запоминать ваши действия и пытаться перехватить опираясь на ваши действия. Придется думать, как обойти полицию меняя повадки прямо во время активной погони.

Полиция будет помнить вас, даже если вы скроетесь. Легендарная "перекраска автомобиля" больше не поможет. Ваше лицо будут помнить. Вы останетесь в базе данных. Если вас обнаружат, то начнут погоню снова. Следующая погоня станет уникальнее, поскольку полиция будет опираться на прошлую погоню.

Надеюсь, что это правда и искусственный интеллект доведут до ума, хотя бы до такого уровня, какой реализовали моддеры в модификации LSPDFR. Это также плохо, однако в разы лучше того, что сделали разработчики в 2013 году. Даже GTA IV была лучше... Надеюсь, полиция не будет открывать огонь из-за того, что ты послал офицера. И надеюсь, что полиция будет работать основываясь на законах и правилах департамента.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gta #gta vi #инсайдер
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Суд не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 — его признали невменяемым
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
16
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
16
ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
11
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
2
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
1
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
1
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
1
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
1
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
21
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
+

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
63
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
17
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
12
Как правильно наносить термопасту на процессор
17
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
166
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15

Сейчас обсуждают

Vorvort
17:49
Цитата: "А вот с RT 7900XTX уже сливает 4080 до 40% фпс". RTX сама по себе провальная технология, в статье я это обосновал. Но даже если сравнивать карты с RT то 4080, по тестам TPU, быстрее всего на...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:49
То ли еще будет.
В качестве эксперимента 2150 супермаркетов в Германии увеличили цены на продукты почти в два раза
Евгений Сом
17:49
как раз наоборот https://www.youtube.com/watch?v=4eHBSPNCtGo
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:48
Через пять лет на Украине просто не останется здорового мужского населения. Хотя, скорее всего намного раньше.
Комбат ВСУ считает, что конфликт продлится ещё пять лет
Имя
17:47
"ты мой не дрыгайся" хе
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:46
И что? Ракеты не снаряды, могут менять направление полета.
Российский Искандер или Украинское ПВО: какая ракета прилетела в жилой дом в городе Кривой рог
32Влад32
17:44
Очередной штатовский ублюдок.
Кто такой Джейк Салливан, советник по нацбезопасности США и политик, курирующий киевский режим
Сергей Бобряшов
17:41
это из тех, что не сбиты только 10% с царапинами?
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
Vorvort
17:41
За последние 6 лет у Nvidia проблем с игровым софтом в разы больше. А убогая панель Nvidia уже стала притчей во языцах.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
32Влад32
17:39
С чем боролись, на то и напоролись.
Франция планирует эвакуировать из Нигера более сотни своих граждан и столько же других европейцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем