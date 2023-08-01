Соединенные Штаты недовольны тем, что Украина бьет по России.

Напомню, что в ночь на 1 августа российские военные зафиксировали в небе несколько беспилотников украинского производства. ПВО смогли сбить два дрона, но один был обезврежен системой РЭБ, потерял управление и попал в Москва-Сити, где взорвался и выбил стекла.

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В Соединенных Штатах эту атаку заметили и отметили, что не поощряют удары Украины по территории России, но решать только украинским властям, как действовать дальше, наказывать никого не будут.

В Госдепе США отметили, что не поддерживают желание Зеленского бить по России и тем более заходить наземными подразделениями за границы 1991 года. Соединенные Штаты против того, чтобы Украина наносила удары по территории России. За это не дают награды. Но запретить Штаты этого делать не могут, поэтому атака на Москву и другие российские территории — решение только украинского руководства, которое они принимают на свой страх и риск.