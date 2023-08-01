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Байден увеличил поддержку демократов, но идет вровень с Трампом
Были бы выборы сегодня, то гонка была бы очень интересной.

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Через год в Соединенных Штатах будут проходить президентские выборы и Байдену необходимо набрать как можно больше поддержки, увеличив доверие населения Штатов к демократической партии. Западные издания, разумеется, проводят опросы среди людей и узнали, что Байден действительно справился со своей задачей в этом году и существенно увеличил поддержку демократической партии за год, что позволило ему сравняться с Трампом и иметь шансы на победу на выборах.

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New York Times/Siena College провели опрос, который гласит, что Байден получил "твердую опору" на выборы 2024 года. Его рейтинг медленно, но уверенно растет, что дает демократам шансы на победу на выборах. Хотя республиканцы в этом плане, все равно чувствуют себя лучше.

По всей видимости, Байден сумел убедить население в том, что демократы хороший выбор, поскольку его рейтинг улучшился и вышел из опасной политической зоны. Напомню, что год назад демократы не хотели выбирать Байдена как следующего президента, но на сегодня доверие к нему выросло и у него есть шансы. Демократы признали Байдена своим "знаменосцем" и его выберут, даже если многие хотели бы другого кандидата.

Но, при этом Байден несмотря на улучшенное положение имеет ряд проблем. Байден в целом остается непопулярным выбором среди населения, поскольку его поддерживают только 39 процентов человек. Это — мало, и Трамп в таком случае имеет куда больше шансов победить на выборах. Байдену придется убедить людей голосовать за него показав, что при его правлении страна войдет в "новую эпоху" и восстановит экономику, которая в последние годы сильно ухудшилась.

Так, Байден идет вровень с Трампом судя по опросам New York Times. Даже несмотря на то, что Трампу грозят два уголовных обвинения, он остается популярным выбором среди американцев. Всего Трамп набрал 43 процента поддержки, если бы выборы прошли сейчас. Он бы вышел победителем.

Но, все же уголовное обвинение влияет на рейтинг Трампа. Из-за этого дела республиканец потерял часть поддержки, она перешла к Байдену, как единственному доступному выбору. Как говорится, американцы выбирают меньшее зло, из доступных.

 64 процентов демократов отметили, что готовы увидеть Байдена кандидатом на выборах в 2024 году. 26 процентов отметили, что хотели бы видеть в виде кандидата вице-президента Камалу Харрис. Но все же Байден остается более популярным выбором среди демократов.

Население США в общем и целом недовольно кандидатами, но выбирает "меньшее из двух зол". В статье NYT отметили и проблемы со здоровьем кандидатов из-за старости, это также влияет на рейтинг. Молодые выступают против старых кандидатов.

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