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Американские "Гарантии безопасности" Украине не предполагают использование войск НАТО в конфликте
Украина может получить больше оружия и денег, но не военных НАТО.

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В ближайшем будущем Украина сможет получить новые "Гарантии безопасности" от Запада. Первопроходцами в этом деле станут Соединенные Штаты. Переговоры пройдут уже на этой неделе, отметила Дарья Заривная.

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Собственно, первые гарантии дадут Соединенные Штаты на этой неделе после соответствующих переговоров. Подписать документ планируют через несколько недель. Заривная отказалась подробно рассказывать, что содержится в документе, но там точно отсутствует ввод войск НАТО на территорию Украины для борьбы с ВС РФ. Этот документ может только гарантировать военные поставки и экономическую помощь, а также увеличить эту помощь.

Так, Украина продолжит получать то, что получает сегодня. Может быть, это будут новые танки или ракеты, которые рано или поздно были бы переданы Украине. Это соглашение просто дает уверенность украинским властям в военных поставках. Может быть, они будут несколько увеличены.

В эти "Гарантии безопасности" входит обмен данными разведки, обучение украинских солдат на полигонах НАТО, развитие украинского ВПК и поддержка финансами (восстановление экономики страны после конфликта). Вся эта помощь и так оказывается Украине в достаточном количестве.

А вот вступать в прямую битву с Россией НАТОвские войска не будут, таких обязательств в рамках этого соглашения нет. Вряд-ли Штаты осознанно пойдут на такой шаг, поскольку понимают, что Россия обладает ЯО. Это соглашение не сможет кардинально поменять ситуацию ВСУ в ходе контрнаступления, но гарантирует помощь при его провале.

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#украина #сша #гарантии безопасности
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