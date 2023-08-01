То есть минные поля и другие заграждения.

Западная пресса продолжает публиковать статьи, которые объясняют проблемы украинского контрнаступления и предлагают методы их решения. В большинстве случаев в проблемах наступления виновата линия обороны или так называемая "линия Суровикина". Именно из-за нее украинские солдаты не могут достичь поставленных целей тратя месяцы на штурм российских позиций. Именно из-за этой линии украинцы теряют много техники и имеют маленькую эффективность в атаке. Так, "первый этап" контрнаступления предполагал вход в Крым и контроль над Мелитополем до 18 июня. Сегодня уже 1 августа, а ВСУ не выполнили даже самую маленькую цель — контроль Токмака. Более того, в ходе контрнаступления украинские войска потеряли контроль над Бахмутом и теперь пытаются вернуть его, поскольку он является важной стратегической точкой, которая помогает перебрасывать резервы и снаряжение солдатам.

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Немецкое издание T-Online пришло к выводу, что в проблемах украинского наступления виновата "линия Суровикина". Эта линия представляет собой минные поля, укрепления, зубы дракона, ложные окопы с минами и так далее. Она сильно замедляет наступление и увеличивает потери. Пока ВСУ пытаются пройти через линию обороны, российские войска бьют по украинским подразделениям и не дают пройти дальше.

При этом в издании отмечают, что российские войска сами начали свое наступление на некоторых направлениях пользуясь проблемами у ВСУ. Так, проблемы у ВСУ к северо-западу от города Сватово, в районе Кармазиновки, пишет издание.

Немецкое издание не знает, сколько еще продлится контрнаступление. Оценить его итог и время конца невозможно, даже предположить. Считается, что у Украины осталось несколько крупных резервов, которые будут брошены в бой тогда, когда основные силы наступления найдут слабое место на линии боевого соприкосновения и пробьют "линию Суровикина". Украинское командование об этих резервах ничего не говорит, стараясь держать эту операцию в секрете даже от Соединенных Штатов.

Сообщается, что Украина перебрасывает войска по линии боевого соприкосновения не советуясь с Западом, даже не говоря об этих маневрах. Это не нравится Штатам, но они ничего не могут поделать, кроме как следить за ходом наступления ВСУ.