Минные поля существенно снижают количество успешных атак.

Контрнаступление Украины уже идет порядка несколько месяцев и украинские солдаты не смогли добиться ожидаемых Западом успехов. Одни аналитики объясняют это проблемой со снаряжением. Другие говорят, что во всем виновата оборона РФ и ее ловушки с минными полями. Третьи считают, что виновата погода (летом?) и слабая подготовка ВСУ к масштабной операции. Как бы то ни было, факт остается фактом — контрнаступление идет медленно и не достигает поставленных целей в поставленные сроки.

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Сейчас Запад дал Украине дополнительное время в ходе "второй фазы" наступления. Украинской армии необходимо выполнить хотя бы минимальные требования, а это взять под контроль несколько населенных пунктов, вероятно, отбить Бахмут и добраться до Токмака, частично пробив оборону на Запорожском направлении.

Однако даже на Западе считают, что уже "второй этап" наступления под угрозой из-за многоуровневой обороны российских войск. Так, существенно замедляют наступление и снижают количество успешных атак минные поля. Они настолько обширны, что оказались самым сложным препятствием для украинских войск этим летом. По мнению военных экспертов, средства, которыми владеет Киев для борьбы с минами — недостаточны.

NYT пишет, что Россия разместила свои мины "новаторскими способами" в несколько линий обороны. Из-за этих минных полей украинские войска пару месяцев назад в начале контрнаступления понесли существенные потери в живой силе и западной бронетехнике. Частично эти минные поля замедлили наступление и привели к провалу "первого этапа".

Затем украинская армия перешла к тактике "атак только пехотой". Все же передвигаясь пешком попасть на мину шансы куда меньше, но это лишает подразделение поддержки бронетехники. Украинские солдаты из-за этого вели очень сложные бои и также имели проблемы, поскольку штурм без поддержки значительно затруднен. Украинские войска жалуются на то, что командование не смогло обеспечить им при штурме поддержку с воздуха и артиллерией. Из-за этого украинские войска страдали от танков, минометов и артиллерии России. Ну и потери были соответствующими такой тактике.

В последние дни Украина ввела в атаку часть резервных войск на юге. Используются танки и западные машины для разминирования для достижения успеха. Тем не менее NYT признает, что темпы продвижения Украины в ходе наступления остаются крайне медленными и таким образом ВСУ не смогут достичь поставленных целей за две-три недели, а именно столько дал Запад на это дело (на самом деле время есть до осени, но такие темпы обеспечить достижение целей даже до осени не смогут).

Украина в целом мало говорит о своих достижениях на линии боевого соприкосновения. Последнее крупное достижение, опубликованное в украинских СМИ — взятие села Старомайорское (российские войска опровергают это и говорят о том, что солдаты ВСУ были выбиты). После этого Украина ничего не публиковала и обходилась стандартными словами "продвижение имеется, противник отходит".

Машины для разминирования также не приносят должного результата, поскольку Россия поменяла тактику и начала использовать противотанковые средства против этих машин исключая возможность разминировать мины.

Это продемонстрировало уязвимость киевских сил. - NYT.

Эксперты из США признают, что Украине для достижения успехов придется постараться. А без разработки новых машин для разминирования победить минное поле вовсе не получится и необходимо искать обходной путь.

NYT пишет, что для того, чтобы достичь успеха и преодолеть дефицит в вооружении ВСУ пытаются наступать сразу на трех направлениях. Это два участка на юге, а также вблизи Бахмута, где командует Сырский, желающий этот город вернуть под свой контроль.

Таким образом ВСУ пытаются заставить российскую армию перебросить часть своих войск на другое направление, чтобы найти слабое место в обороне и кинуть туда все доступные резервы. Однако американский эксперт признал, что если Украина сможет добиться успеха только на одном направлении, то российская армия сможет это "законтрить" - послать резервы туда, где удалось прорваться через оборону ВС РФ. Тогда основное наступление останется медленным и тяжелым с соответствующими потерями, а успехов будет мало.