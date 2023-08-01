В Украине начали рассматривать и сценарий со смертью президента.

Западное издание Politico пишет, что у Украины имеется план, согласно которому чиновники будут знать, как действовать в случае смерти президента Зеленского. Если говорить проще, то этот план как документ, говорит о том, кто может взять власть в свои руки и руководить страной до новых выборов. Это подобие временной власти после военного переворота. И кстати, согласно плану руководить страной будут несколько человек. По всей видимости, самые близкие люди к Зеленскому. Считайте, передает власть по наследству.

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Таким образом в случае смерти Зеленского руководство страной перейдет к таким лицам, как: народный депутат Стефанчук, МИД Кулеба, министр обороны Резников, которого хотят перевести на новую должность послом в Великобританию из-за скандалов с закупкой вооружения в армию и Ермак. При этом главнокомандующим армией Украины останется Залужный. Похоже, что все генералы сохранят свои должности в случае смерти президента Украины.

Такой план был создан, поскольку действуя по Конституции можно серьезно понизить доверие населения к власти. Так, согласно украинской Конституции, когда президент не может продолжать править страной, то его задачи берет на себя глава Верховной Рады — то есть Стефанчук. Но, у него нет поддержки среди населения и это может вызвать негативную реакцию среди людей, что повлияет на политику страны. Поэтому было решено, что управлять страной будут несколько политиков, чтобы получилось угодить каждому человеку и как минимум не ухудшить ситуацию в стране.

При этом сам Зеленский исключает возможность того, что его попытаются ликвидировать. Он сказал, что если бы была опасность для него, то он бы укрылся в бункере и руководил страной оттуда без рисков умереть. Сам президент о своей смерти не думает, а переложил эту задачу на личных телохранителей.

При этом издание отметило, что на Зеленского уже было сделано несколько покушений, которые не принесли результатов. Автор материала отмечает, что Зеленский является важной целью и его постараются ликвидировать. Поэтому и был создан такой план на случай неожиданной ситуации для украинских властей. Они будут знать, как действовать дальше. Хотя, в таком случае развитие событий может пойти совершенно по иному сценарию.