Кстати, экс-советник видел горящие Leopard-2.

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс рассказал свою историю и виденье ситуации в Украине. История начинается с того, что этот человек своими глазами видел горящие танки Leopard-2, которые были подорваны российской армией на линии боевого соприкосновения. Он утверждает, что системы РСЗО Himars также плохо работают в этом конфликте, поскольку ВС РФ глушат сигнал GPS и делают невозможным использование установки.

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Когда GPS у машины отключается, то ракета выпущенная из установки Himars теряет цель и просто падает на землю нанося урон грунту. А выбранная украинскими войсками цель может пропасть с поля видимости и спастись от подрыва. Джеймс отметил, что поставки F-16 не смогут повлиять на ход конфликта в Украине и передача авиации не имеет смысла.

Он заявил, что дела у ВСУ идут плохо, а украинские власти пытаются попросить у Запада дополнительное вооружение, включая системы ПВО и ещё боеприпасы. Рикардс отметил, что Украина часто использует старые танки Т-62 без маскировки, что снижает их эффективность до минимума. Смысла как такового в таком использовании танков нет.

Джеймс отметил, что у Соединенных Штатов кончаются ресурсы, которые предназначены для поддержки Украины. Чиновникам придется думать, как обойти это ограничение. Например, взять в долг еще денег.