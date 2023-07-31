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Запад дал мятежникам неделю на то, чтобы вернуть прозападного президента Базума к власти
В ином случае могут быть предприняты любые меры, включая военные.

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Сообщество стран Западной Африки дало Нигеру неделю на выполнение одного легкого требования — вернуть президента Базума ко власти и завершить мятеж мирным путем сложив оружие. Если через неделю прозападный лидер не вернется на рабочее место, то могут быть предприняты любые меры для решения критической ситуации, включая военное вторжение.

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Так, это сообщество во главе с Нигерией может совершить любое действие, которое только захочет. Судя по их заявлению, даже вторжение не будет считаться незаконным, а значит и получить выгоду от этого можно будет. Тем более Франция получила разрешение на бомбежку мятежников от свергнутого президента.

Все больше факторов говорит о том, что ситуация в Нигере будет разрешаться военным путем, поскольку Франция, скорее всего, не сможет согласиться с решением мятежников прекратить поставки урана. От него все таки Франция зависит.

Мятежники заявили, что военные меры — неправильное решение, но они имеют место и президентская гвардия к ним готова. Но при этом мятежники надеются, что Запад не захочет использовать военных для вторжения в страну после переворота.

Да и население это воспримет негативно, поскольку многие люди вышли на улицы с российскими флагами, а не французскими и американскими.

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