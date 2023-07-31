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CNN: ВСУ активизировались и это указывает на начало нового этапа контрнаступления
Не все СМИ на Западе считают, что ВСУ начали "второй этап" наступления.

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CNN пишет, что ВСУ в последнее время активизировались и начали чаще предпринимать попытки пробиться через линию обороны и создать брешь в защите ВС РФ. Издание считает, что это указывает на начало нового этапа контрнаступления, которое NYT назвало "второй фазой" с "главным ударом".

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CNN пишет, что украинские военные активизировались и удвоили усилия пытаясь наконец пробить линию обороны и совершить долгожданный "рывок" на юге. CNN считает, что с начала контрнаступления в июне украинская армия постепенно наращивала темпы наступления и сейчас "момент истины" для ВСУ.

CNN пишет, что Украина могла кинуть в бой самые подготовленные и полные бригады. Как только эта информация будет подтверждена, то можно будет говорить о старте "второго этапа" наступления, которое считают последним и решающим следующие действия Запада в конфликте.

Издание отметило, что за месяц наступления ВСУ не смогли достичь успехов, поскольку попытки прерывались из-за многоуровневой системы защиты. Это и ловушки, и танковые мины, и минные поля и многое другое. Такая оборонная связка привела к тому, что украинская армия не смогла эффективно использовать переданное Западом вооружение и понесла существенные потери в первые дни. В связи с таким положением дел, использовать бронетехнику для прорыва нецелесообразно, но можно попробовать, пишет CNN.

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#украина #всу #контрнаступление #cnn
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