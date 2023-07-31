Медленное наступление не проблема, считает командир.

Пару дней назад Запад объявил о начале "второй фазы" контрнаступления. Ее назвали самой главной, которая точно принесет успехи в кратчайшие сроки. На Западе считают, что благодаря переданной технике и кассетным боеприпасам украинская армия сможет быстро продвинуться вперед, пробить линию обороны и обойти минное поле пройдя прямиком к границам Крыма. Однако прошло несколько дней, а обещанного Западом "рывка" все еще нет и командующий Нацгвардией Украины объяснил, что же происходит и как на это реагируют в ВСУ.

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Так, Пивненко отметил, что если ВСУ продвигаются вперед, даже если медленно, то это уже успех, который невозможно не заметить и необходимо похвалить бойцов за проделанную работу, ибо продвигаться в предоставленных условиях тяжко и рискованно.

Некоторые эксперты говорили, что контрнаступление нужно было начать раньше/позже, чтобы добиться успехов, которые хочет увидеть Запад и украинское руководство, но командующий ответил и на этот вопрос: "Я не понимаю просто, какого результата вы ожидаете? Чтобы мы за один раз дошли до Крыма?"

Командующий отметил, что каждый километр дается бойцам тяжело и за него платят кровью. Контрнаступление не может быстро принести успехи и за один день ничего не поменяется. Он привел в пример "операцию на Изюмском направлении" и сказал, что таких же результатов достичь невозможно. Сейчас на линии боевого соприкосновения каждый метр — это уже результат, который достоин похвалы.

Командующий сказал, что ВСУ идут и идут и скоро покажут что-то, но увидят это люди тогда, когда придет необходимое для этого время. Он пообещал, что в будущем ВСУ обязательно совершат рывок на одном из направлений и это заметят люди. И не факт, что прорыв будет там, где ожидают люди и пресса (похоже, он говорит о различных ложных атаках для достижения результата).

Пивненко сказал, что армия обязательно найдет лазейку и пробьется вперед, "все будет нормально". В конце командующий добавил, что армии необходимо время, чтобы показать какие-либо успехи, а также напомнил, что Россия — большая страна с большими ресурсами.

Он также отметил, что у украинского руководства нет другого выхода, кроме как воевать до последнего и пытаться пробиться вперед.