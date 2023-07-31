Польша сообщает, что вблизи границы собрались мигранты и им выдают оборудование, которое поможет пройти границу.

Польша все больше беспокоится из-за ЧВК "Вагнер" и других угроз со стороны Беларуси. На этот раз польская армия выставила своих снайперов вблизи границы для защиты от мигрантов, которым якобы выдают специальное оборудование для незаконного перехода через границу с Польшей.

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Станислав Жарин заявил, что белорусские силовики якобы подвозят желающих перейти границу с Польшей и выдают им специальное оборудование, которое поможет обойти установленные ограждения на границе. Сообщается, что якобы мигрантам выдают лестницы и болторезы, а также дают подобие вооружения — камни и кирпичи для атак на польскую армию, чтобы успешно проникнуть в страну.

Власти Польши заявили, что и так ежедневно случаются атаки на пограничников со стороны "групп агрессивных иностранцев". А эта операция может оказаться масштабнее и крупное количество мигрантов одновременно двинется к границе. По всей видимости, польская армия будет открывать огонь по всем мигрантам, которые только попробуют перейти границу.

На этом фоне польская армия переброшена к границе с Беларусью и в район Сувалкского коридора. Литва также закрывает границы с Беларусью и готова действовать. С каждым днем Польша все больше боится действий со стороны ЧВК "Вагнер" и предпринимает все больше мер предосторожности.