А что, ведь демократия предполагает именно такое решение проблемы.

Вооруженный мятеж в Нигере прошел без кровопролития, но граждане начинают действовать активнее спустя пару дней после переворота. Так, в первый день граждане вышли к парламенту и вывесили флаг Российской Федерации выступив за сближение с Россией. А вот сегодня, они уже пошли дальше и начали протестовать против французского контроля над страной и ее политикой. Так, протестующие взяли камни и забросали французское посольство создав "угрозу" для дипломатов и граждан Франции. На это событие сразу же отреагировала Франция и призвала население Нигера прекратить протест, поскольку в ином случае последует "жесткий" ответ.

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Напомню, что Франция после переворота предупреждала, что любые агрессивные действия в сторону военных, дипломатов и граждан Франции будут расцениваться как нападение и на это будет дан "жесткий" ответ. Сегодня пострадало посольство Франции и это сильно не нравится Европе.

Как только интересы Франции и граждане попадут под угрозу, то будет незамедлительная реакция со стороны военных. По всей видимости, Франция будет наносить удар по протестующим и мятежникам, используя авиацию и военных, которые расположились на территории страны на своей базе. Тем более свергнутый лидер Базум разрешил Франции наносить удары по мятежникам, за это не будет последствий.

Отмечу, что граждане Нигера категорически против Франции и на протестах используют различные лозунги с критикой европейской власти: "Долой Францию" и "Вон, Франция". Кроме того, протестующие не переживают за ответ со стороны Франции и сорвали мемориальную доску французского посольства. Туда установили флаг Нигера и России.