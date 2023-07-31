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Подоляк отказался от мирного урегулирования конфликта и предложил Западу передать авиацию
Глава минобороны Италии предлагал рассмотреть иные варианты решения конфликта.

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Глава минобороны Италии Гвидо Крозетто предложил Украине и лично Зеленскому рассмотреть другие варианты решения конфликта с Россией, поскольку медленное наступление приближает страну к политическому решению украинского кризиса.

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Но, Михаил Подоляк быстро ответил на это предложение. Он заявил, что есть только один правильный вариант развития событий — это победа Украины в ходе контрнаступления, а российская армия должна быть "выбита" за территории 1991 года. При этом Подоляк отметил, что конфликт в итоге должен закончиться "полнейшим фиаско" для России.

Другое решение, например мирные переговоры по мнению Подоляка приведут мир к тому, что глобальная система безопасности окончательно разрушится и страны будут действовать так, как пожелают. Воспользовавшись случаем Подоляк отметил, что наилучшее решение, которое может принять Запад и глава минобороны Италии сегодня — предоставить дополнительное вооружение. Подоляк перечислил всё, что желает получить Украина сегодня для "достижения успехов" в контрнаступлении:

  • Поставки авиации F-16 в большом количестве, и не только F-16, должна приходить любая авиация;
  • Передача дальнобойных ракет от всех, кто может это сделать, включая Соединенные Штаты со своими ATACMS;
  • Больше систем ПВО;
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#украина #всу #контрнаступление #италия
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