Поддержка прозападного политика дело такое.

Пару дней назад был свергнут президент Нигера Базум в ходе военного переворота. Мятежники заставили президента подписать отставку и записали обращение на национальном телевидении. Все это произошло буквально за один день. Реакция мирового сообщества была в большей степени негативной. Европа, Штаты и прозападные африканские страны предложили уволить прозападного лидера Базума и провести "демократические" выборы.

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Но, уважающий себя мятежник генерал Омар Тчиани принял решение назначить главой себя на время "стабилизации" ситуации в стране. Вроде бы, переворот прошел без кровопролития. Армия и мятежники не открыли огонь, а лидер Базум не пострадал. Люди также не начинали бунтовать, но была акция в поддержку развития отношений с Россией. Тогда люди вышли на улицу к парламенту и вывесили флаг Нигера и Российской Федерации, а также словами одобряли военный переворот и уход от французского контроля.

Не удивительно, что Европа точно должна среагировать на такое событие, а в особенности Франция, которая покупает у Нигера Уран для своих АЭС в большом количестве. И, Франция среагировала, но не так, как ожидал Базум.

Так, сообщается, что прозападный свергнутый лидер Базум разрешил Франции наносить удары по стране для прекращения мятежа.

Отмечу, что Париж обещал "жестко" ответить на антифранцузские демонстрации и любые угрозы, созданные в сторону военных Европы, дипломатов и граждан страны. Reuters пишет, что во время начала мятежа лидер Базум разрешил Франции нанести удар прямо по резиденции президента. Таким образом Базум хотел, чтобы его освободили военные Нигера, либо НАТОвские бойцы, которые находятся на своей базе в полной боеготовности.

Конечно, авиаудар по дворцу, когда сам желающий освободиться находится там же — решение рискованное, но выбора особого не было, кроме как уйти с поста президента или рисковать. Другой организатор переворота Амаду Абдраман заявил, что разрешение на удар по дворцу подписан МИДом Хассуми Массуду.

Но, Франция отказалась наносить удары и использовать военных для защиты прозападного политика. Она предпочла сделать заявление и осудить действия мятежников пригрозив им ответом в случае опасности для граждан Франции или Базума.

Мятежники в свою очередь в последнее время стали активнее высказываться против Франции, а народ проводит антифранцузские демонстрации. В конечном счете это может привести к тому, что Франция действительно нанесет удар по месту дислокации мятежников, а НАТОвские военные выйдут из военной базы и пойдут брать город под свой контроль для "стабилизации ситуации по-западному".