Дополнительная защита во избежание подрыва моста.

После атаки надводных дронов на Крымский мост со стороны СБУ было решено дополнительно защитить мост, чтобы в будущем избежать повреждений от таких атак. И, работы по дополнительной защите моста уже начались. Сообщается, что будут установлены специальные заграждения против надводных и подводных дронов, которыми в последний раз атаковали Крымский мост. Такую информацию передает канал Mash.

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В канале пишут, что по планам собираются оградить мост по всей его протяженности, чтобы невозможно было найти слабое место и направить дронов в ту сторону. Предполагается, что такая мера может защитить объект от подрыва с помощью дронов. Ну или как минимум это значительно снизит последствия, если дроны все таки доберутся до моста.

А я напоминаю, что украинская сторона в последнее время активнее начала использовать морские дроны для ударов по инфраструктуре Крыма. Причем дроны самые разные, поставленные прямиком с Запада. Они обладают хорошими характеристиками и технологиями, а потому словить их на подлете довольно трудно. Украинские власти говорят, что уже смогли наладить производство своих морских дронов и будут чаще использовать их на линии боевого соприкосновения для подрыва инфраструктуры на территории полуострова.

Также напомню, что недавно Зеленский и другие чиновники из Украины заявляли, что Крымский мост является законной военной целью и его необходимо нейтрализовать. На фоне этого заявления понятно, почему было решено усилить защиту в кратчайшие сроки. Ведь, новая атака с использованием дронов уже подтверждена, неизвестно только время и способы достижения цели. Украинская сторона может использовать много дронов, или ракеты для достижения цели.

Также известно, что Владимир Путин получил документ с предложениями по усилению защиты на мосте. По всей видимости он уже принял идеи и их начинают воплощать в жизнь, а эти заграждения — первый взгляд на новую оборону.