Тем временем на Западе все чаще говорят о возможной атаке ВСУ по Крыму.

На Западе все чаще говорят о возможной атаке ВСУ на Крым. Считается, что украинская армия желает подойти к Крыму в ходе "второй фазы" контрнаступления за несколько недель, а потом провести операцию с целью взять полуостров под контроль. На этом фоне Великобритания будет тренировать украинских солдат к боям за Крым, об этом сообщает издание Daily Express ссылаясь на анонимные источники.

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По данным издания, операция по входу в Крым должна быть реализована к концу текущего года (до Рождества). Данная операция будет масштабной и включает в себя атаку сразу с нескольких направлений. В ходе операции ВСУ будут использовать авиацию и корабли для поддержки наступления на суше.

По плану операции ВСУ должны использовать западную технику для того, чтобы парализовать российские войска и совершить рывок к стратегическим точкам на полуострове. В других местах "тяжелые" подразделения будут заниматься прорывом обороны. Поддерживать всё это дело будут ракеты большой дальности, которые дополнительно предоставят к концу года. Их передадут Штаты, Британия и Германия.

Инструкторы НАТО изучат всё до мельчайших подробностей и попробуют отработать возможные сценарии с украинским войсками. Военнослужащим и гражданским, которые не участвуют в подготовке украинской армии вход на территорию, где проходят тренировки запрещен.