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Соединенные Штаты утвердили рекордный военный бюджет страны
Америка увеличивает траты на военную сферу.

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Американские политики наконец сумели утвердить расходы на военный сектор в 2024 финансовом году. Как оказалось, траты на военный сектор значительно выросли по сравнению с 2023 годом и составят рекордные 886,3 миллиарда долларов. Так, в прошлом году Штаты потратили "всего" 858 миллиардов. На самом деле это существенное изменение, хотя может показаться, что отличие в 30 миллиардов, когда общая сумма более 800 миллиардов маленькая, но это не так. Это, разумеется, новый рекорд Штатов. Так можно дойти и до трат в размере 1 триллиона долларов в год. В целом если такими темпами продолжать увеличивать бюджет на армию, то это случится ближе к 2030 году.

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Так, страна собирается потратить существенное количество средств на ракетные комплексы ATACMS. Всего на них потратят 80 миллионов долларов. Эти ракеты пойдут ВСУ в качестве военной помощи. Еще 300 миллионов долларов из бюджета уйдут на ту же военную помощь. В рамках нее Штаты планируют передать кучу различной военной техники, включая танки Abrams.

Этими деньгами Штаты будут оплачивать полностью новое вооружение, которое закупается у ВПК. Ведь, отдавать запасы из своей армии — не лучшее решение. Деньги есть, а если и мало, то можно долгов взять. А вот быстро создать способную вести военные действия армию и поддерживать ее в боеспособном состоянии не получится, поэтому лучше все-таки потратить больше денег.

Важно отметить, что политики долго обсуждали бюджет и применили измененную версию документа с незначительными изменениями.

Так, тут говорится о законе, который лишает права женщин служащих в армии США делать аборты за счёт государственного медицинского страхования в других штатах. Такое предложение сделали в нижней палате парламента республиканцы. При этом, как не сложно догадаться, сенат принадлежит в большинстве своем демократам и они против такого изменения, желая оставить всё как есть, чтобы страна продолжала помогать военнослужащим с операциями по смене пола.

Решение по этому вопросу должны принять на этой неделе до того, как документ будет подписан президентом Джо Байденом. Кстати, поиском решения займется согласительная комиссия. Она постарается найти такое решение, которое понравится каждому.

Отмечу, что прошлый оборонный бюджет сенат США отклонил, поскольку там предлагалось ограничить военную помощь Украине. Тогда бы о 380 миллионах долларов и речи бы не шло. На ограничении военной помощи настаивали республиканцы, но от этой идеи быстро отказались.

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