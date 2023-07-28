Сырский признал активное наступление российских войск.

Сегодня Сырский признал, что российские войска ведут активное наступление на Купянском и Лиманском направлениях. На этом фоне ВСУ перебрасывают резервы на эти направления и планируют создать новую линию обороны в Купянске для обороны занятой территории. Из-за риска потерять позиции было решено выслать подкрепление.

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Российские военкоры сообщают, что ВС РФ успешно продвигаются и потихоньку занимают некоторые позиции вблизи Купянска. Также они обладают информацией, что у украинской армии осталось мало ресурсов и скоро проводить ротацию будет затруднительно. Сообщается, что сейчас российская армия ведет штурм опорных пунктов и предпринимает попытки пробить линию обороны.

Военкоры сообщают, что на этом фоне украинское командование приняло решение перебросить резервы на Купянское направление и создать новую линию обороны, чтобы удержать позиции под свои контролем. Отмечу, что Купянск является стратегическим населенным пунктом, поскольку оттуда поставляются ресурсы армии Украины на юге, он является транспортным узлом для военных.

Сам командующий СВ ВСУ Сырский признал, что российские войска активизировались на Купянском направлении и используют артиллерию с минометами для продвижения. При этом он отметил, что украинские войска не потеряли ни одной позиции, но ситуация довольно тяжелая и все может измениться в любой момент.

Военкоры также сообщают, что были зафиксированы попытки вывезти из Купянска государственные документы и дорогостоящее промышленное оборудование.