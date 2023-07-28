Ситуация очень напряженная, отметил Сырский.

Командующий ВСУ Сырский сделал заявление и рассказал, как обстоят дела на линии боевого соприкосновения сегодня. Если говорить кратко, то ситуация напряженная, но ни одна позиция не потеряна, а наступление ВСУ продолжается с использованием кассетных боеприпасов в Бахмуте.

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Так, Сырский заявил, что украинские военные продолжают свое наступление в Бахмуте и постепенно продвигаются к городу. Он отметил, что российские военные хорошо держат оборону и никогда не отдают землю без сопротивления, используя для обороны артиллерию и минометы, что замедляет наступление ВСУ.

Сырский отметил, что в таких условиях правильное командование очень важно, поскольку каждое принятое решение прямо влияет на успех наступления на определенном направлении. Одно неправильное решение может привести к большому провалу, который в свою очередь приведет к еще большему провалу и срыву всей масштабной операции. Поэтому принимать решения по маневрам и атакам необходимо быстро, но адекватно.

Логистика и перебрасывание частей в условиях наступления — самая важная часть. Сырский отметил, что командование перебросило дополнительные войска туда, где "наметился" успех и есть шанс прорвать оборону российских войск, если получится обойти огонь ВС РФ.

Сырский похвалил себя и остальных командующих за правильно принятые решения, а также за верный анализ ситуации на линии боевого соприкосновения.

Сырский рассказал, как сейчас действуют ВСУ на юге. Так, сегодня украинские солдаты сосредоточились на контрбатарейной борьбе. Главная задача украинских войск на юге — уничтожение российской артиллерии, которая поддерживает оборону в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

Российские войска ведут активное наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Туда направили самые профессиональные подразделения, считает командующий ВСУ.

Но, при этом по словам Сырского ни одна позиция утеряна не была, а ежедневные штурмы провалились. Другой командующий Череватый в интервью CNN заявил, что украинские военные продолжают удерживать все населенные пункты вблизи Купянска под своим контролем и ничего не потеряли.