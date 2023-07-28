Как только началась "вторая фаза", сразу пишут об успехах.

Вчера во всех западных изданиях начали писать о старте "второго этапа" контрнаступления ВСУ, которое точно должно принести существенные успехи, а ВСУ обязаны пробиться минимум до Токмака, а вообще лучше прямо к Мелитополю дойдя до Азовского моря и пробив себе путь в Крым через минные поля и позволив артиллерии достать до полуострова за две-три недели. Сегодня в тех же изданиях начинают сообщать об успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения говоря о том, что контрнаступление набрало оборот, а украинские военные уже частично прошли минное поле, расчистили себе несколько путей оставив их без мин и дошли до "зубов дракона" в районе к востоку от сел Новое и Харьково в Запорожской области.

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Издание написало, что то, что украинские военные смогли добраться до этой линии обороны — это показатель успешности "нового этапа" наступления. На Западе считают, что это только начало и у украинских войск все еще впереди.

Журналисты CNN также написали, что украинские бойцы подобрались к линии обороны с использованием западной бронетехники. Считается, что ВСУ используя танки попробуют пробиться через "зубы дракона". Возможно, это те танки, которые были специально подготовлены для преодоления таких препятствий.

Однако издание признает, что пробиться через эту линию обороны будет тяжело. Это может занять несколько недель, а может и несколько месяцев с большими потерями. Эта линия обороны является значительным препятствием для украинских войск и в ближайшие дни не стоит ожидать новых новостей с этого направления.

Отмечу, что ранее сообщалось о смене тактики украинскими войсками. CNN говорило, что ВСУ будут атаковать в основном пехотой из-за минных полей не рискуя военной техникой. Однако сейчас издание пишет, что украинские военные вплотную приблизились к препятствию на танках, которое создано для того, чтобы задержать военную технику.

Вместе с тем издание написало, что Украина перебросила дополнительные силы на юг и продолжит давить на Запорожском направлении надеясь на успех и то, что получится пробить линию обороны за несколько недель.