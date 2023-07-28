А теперь африканская страна заполучила что-то интересное о разработке гиперзвукового оружия на Западе.

Запад случайно совершил ошибку, которая, похоже, стоит им целым исследованием нового гиперзвукового оружия. Издание The Times получило информацию, которая гласит о том, что руководство Великобритании совершенно случайно ошиблось и отправило секретный военный документ союзнику России Мали, а не в Соединенные Штаты, куда планировалось доставить письмо. А в этом документе написано про разработку гиперзвукового оружия в Британии. Видимо, руководство хотело получить совет от США, но получит более ценный урок от Мали. Нужно проверять, куда отправляли, особенно зная, что это секретный военный документ, где содержится информация о новом вооружении.

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Издание пишет, что МО Великобритании просто ошиблось доменом. Так, у Мали домен ".ml", а у военного ведомства Штатов ".mil". Всего лишь одна буква, которую, иногда реально сложно заметить. Несколько писем были отправлены не на тот адрес, поскольку сотрудники были уверены в том, что поддерживают связь с Америкой.

Великобритании повезло, потому что в большинстве своем письма содержали информацию о сотрудниках и их отпусках. Но, в некоторых письмах содержалась информация о разработке гиперзвукового оружия. Великобритания собирается провести целое расследование по факту отправки документов на неправильный адрес.

Обычная утечка данных, но Мали очень повезло с доменом, поскольку недавно военные США также допустили ошибку в написании домена и передали свои документы Мали... Везет военным из Африки. В Пентагоне уже знают о факте утечки и говорят, что серьезно относятся к любой утечке информации. Правда, забрать документы у Мали у них уже не получится.

Пока неизвестно, что будет делать военное ведомство США и Великобритании, но Мали вполне может ознакомиться с полученной секретной информацией. Считайте, это подарок от Запада для развития своего вооружения.