Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Зеленский приказал проверить военкомов и запретил депутатам выезжать из страны
Зеленский внезапно поменял мнение о действиях военкомов.

реклама

Несколько недель назад на фоне скандалов с чрезмерной тратой государственных средств на бесполезные вещи и неправомерные действия военкомов Зеленский поручил чиновникам провести проверку по факту растраты государственных средств, а также проверить военкомов на "взяточничество". Проверка действительно началась и сегодня мы видим первые результаты в виде отчета украинских властей о проделанной работе, результатов как таковых пока никто не заметил. Правда новый скандал с украинским депутатом вновь заставил Зеленского принимать решение и становиться на сторону общественности, либо сторону чиновников. Он, учитывая резонанс события, принял решение уволить депутата и приказать отработать процесс о блокировке выезда из страны депутатам.

реклама

Так, напомню о ситуации с одним украинским депутатом по имени Юрий Аристов — народный депутат Украины от партии "Слуга народа" (Зеленский) и человек отвечающий за национальную безопасность страны был замечен на дорогом курорте — на Мальдивах, причем место он выбрал максимально дорогое. СМИ изучили ситуацию и заявили, что депутат отдыхал в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, где ценник за ночь на двоих начинается с 2700 долларов и доходит до 5000. В гривнах это 100 тысяч и до 323 тысяч, а в рублях от 243 тысяч до 700 тысяч.

Журналисты попытались узнать, каким образом депутат сумел выехать из страны на законных основаниях позвонив депутату и его жене, но их звонки были проигнорированы. Жена же заявила, что ее не касается личная жизнь депутата и она ничего не знает. Как итог в СМИ разгорелся скандал и в тот же день украинские чиновники приняли решение уволить депутата. В парламенте назначили обсуждение этого вопроса на сегодняшний день, но их опередил народный депутат Аристов и самостоятельно на обычном листочке с печатью попросил отставки.

Как итог в парламенте приняли решение отстранить депутата, но блокировать выезд, забирать имущество или деньги и проверить на "взяточничество" не захотели. Его просто уволили и отпустили обратно на отдых. Но, президент Зеленский обратил на это внимание и решил разработать процесс, который запретит депутатам выезжать из страны. Чиновников это, кстати, тоже касается.

Соответствующие органы займутся проверкой документов, которые доказывают законность выезда чиновников. Если они не смогут доказать законность выезда — то, никого не выпустят (но это на бумаге). Также парламент доработает закон, который будет регулировать выезд депутатов из страны. Планируют сделать так, чтобы скандальные личности не только были уволены, но и попали на линию боевого соприкосновения получив повестку в военкомат.

В ходе этого процесса Зеленский приехал в Днепропетровск и встретился с главкомом Залужным, где послушал результаты проверок военкоматов по стране и получил неутешительные результаты, поскольку подозрения получили как минимум 21 человек. Уже 8 обвинений направлены в суд против 16 человек. Зеленский поставил на особый контроль 11 областей, где число скандальных случаев с военкоматами превышает все нормы. По всей видимости, в этот список войдет и Одесса.

Кстати одесский военком Борисов, который имеет личную виллу в Испании был арестован. Его отправили под стражу на два месяца и позволили внести залог на сумму в размере 150 миллионов гривен. На данный момент военком не внес залог и пытается оправдаться перед судом.

С должности Борисова уволили еще в мае, когда его обвинили по делу о продаже "белых билетов". Считается, что военком продавал эти билеты и заработал таким образом на свою виллу в другой стране, а также купил много люксовых автомобилей себе и своей семье. Вилла в Испании стоит почти 4 миллиона евро, а автомобили на несколько сотен европейской валюты.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 19 июля пришло к выводу, что военком заработал нечестным способом порядка 185 миллионов гривен, чего хватает на выплату залога суду, еще и останется немного. Отмечу, что в момент задержания в Киеве он попытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов и получил обвинение по факту попытки дать взятку.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #зеленский #военкоматы
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CNN: Украина начинает наращивать темпы своего контрнаступления
СМИ: Украина через два-три месяца может остаться без черноморских портов
Замглавы Минобороны Британии заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
9
Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
7
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
4
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
18
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
FT: спецназ ВСУ вынужден действовать как простая пехота, так как в украинской армии большие потери
+
Пригожин побывал на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с послом ЦАР
2
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1

Популярные статьи

Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
19
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
16
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
7
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
10
Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал
3
Почему США не хотят отправлять истребители F-16 на Украину
1

Сейчас обсуждают

Eppius
23:57
Да,мы в курсе уже давно что у всех и все идет по плану.
Замглавы Минобороны Британии заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану
Eppius
23:56
А сколько было воя и радужных визгов что залужный ликвидирован......
Зеленский подарил Залужному пистолет за заслуги перед Украиной
Eppius
23:52
Сегодня замначальника Росгвардии по ДНР А. Ходаковский уже сообщал, что ВСУ, пользуясь преимуществом в дальности артиллерии, практически не получая «ответки», в последнее время методично раскатывали С...
Яков Кедми: ВСУ не смогут успешно прорвать оборону Российской армии на юге Украины
Арманд Юрьев
23:47
У меня корпус Cooler Master Cosmos 2 - без стеклянный панелей, тяжелее и крупнее, но глаз радует больше.
Обзор корпуса ASUS ROG Strix Helios
REY_B_
23:46
Бред - во первых, ChatGPT по сбору данных отключён от интернета. И просто не знает ни новинок, ни цен. Во вторых, подборка рекламных плакатов даст далеко не правильный результат.
ChatGPT может подобрать оптимальный вариант ПК за имеющуюся сумму
DIP48
23:44
Это же классика жанра. Хохол каждой дырки затычка.)
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
beltar
23:44
Живучесть танков в конце ВМВ очень низкая просто в силу опережающего роста мощи орудий над ростом брони. Учите историю.
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
Aaa
23:41
а тебе какое дело ?
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
Владимир Богданов
23:40
Уверен, что большинство чиновников, депутатов, госслужащих согласятся и на 3-х дневный рабочий МЕСЯЦ !!!
SuperJob: 49 процентов россиян поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Дядя Z
23:39
ну это проблемы всу,что они не могут прорвать оборону
Яков Кедми: ВСУ не смогут успешно прорвать оборону Российской армии на юге Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем