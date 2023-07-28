Зеленский внезапно поменял мнение о действиях военкомов.

Несколько недель назад на фоне скандалов с чрезмерной тратой государственных средств на бесполезные вещи и неправомерные действия военкомов Зеленский поручил чиновникам провести проверку по факту растраты государственных средств, а также проверить военкомов на "взяточничество". Проверка действительно началась и сегодня мы видим первые результаты в виде отчета украинских властей о проделанной работе, результатов как таковых пока никто не заметил. Правда новый скандал с украинским депутатом вновь заставил Зеленского принимать решение и становиться на сторону общественности, либо сторону чиновников. Он, учитывая резонанс события, принял решение уволить депутата и приказать отработать процесс о блокировке выезда из страны депутатам.

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Так, напомню о ситуации с одним украинским депутатом по имени Юрий Аристов — народный депутат Украины от партии "Слуга народа" (Зеленский) и человек отвечающий за национальную безопасность страны был замечен на дорогом курорте — на Мальдивах, причем место он выбрал максимально дорогое. СМИ изучили ситуацию и заявили, что депутат отдыхал в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, где ценник за ночь на двоих начинается с 2700 долларов и доходит до 5000. В гривнах это 100 тысяч и до 323 тысяч, а в рублях от 243 тысяч до 700 тысяч.

Журналисты попытались узнать, каким образом депутат сумел выехать из страны на законных основаниях позвонив депутату и его жене, но их звонки были проигнорированы. Жена же заявила, что ее не касается личная жизнь депутата и она ничего не знает. Как итог в СМИ разгорелся скандал и в тот же день украинские чиновники приняли решение уволить депутата. В парламенте назначили обсуждение этого вопроса на сегодняшний день, но их опередил народный депутат Аристов и самостоятельно на обычном листочке с печатью попросил отставки.

Как итог в парламенте приняли решение отстранить депутата, но блокировать выезд, забирать имущество или деньги и проверить на "взяточничество" не захотели. Его просто уволили и отпустили обратно на отдых. Но, президент Зеленский обратил на это внимание и решил разработать процесс, который запретит депутатам выезжать из страны. Чиновников это, кстати, тоже касается.

Соответствующие органы займутся проверкой документов, которые доказывают законность выезда чиновников. Если они не смогут доказать законность выезда — то, никого не выпустят (но это на бумаге). Также парламент доработает закон, который будет регулировать выезд депутатов из страны. Планируют сделать так, чтобы скандальные личности не только были уволены, но и попали на линию боевого соприкосновения получив повестку в военкомат.

В ходе этого процесса Зеленский приехал в Днепропетровск и встретился с главкомом Залужным, где послушал результаты проверок военкоматов по стране и получил неутешительные результаты, поскольку подозрения получили как минимум 21 человек. Уже 8 обвинений направлены в суд против 16 человек. Зеленский поставил на особый контроль 11 областей, где число скандальных случаев с военкоматами превышает все нормы. По всей видимости, в этот список войдет и Одесса.

Кстати одесский военком Борисов, который имеет личную виллу в Испании был арестован. Его отправили под стражу на два месяца и позволили внести залог на сумму в размере 150 миллионов гривен. На данный момент военком не внес залог и пытается оправдаться перед судом.

С должности Борисова уволили еще в мае, когда его обвинили по делу о продаже "белых билетов". Считается, что военком продавал эти билеты и заработал таким образом на свою виллу в другой стране, а также купил много люксовых автомобилей себе и своей семье. Вилла в Испании стоит почти 4 миллиона евро, а автомобили на несколько сотен европейской валюты.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 19 июля пришло к выводу, что военком заработал нечестным способом порядка 185 миллионов гривен, чего хватает на выплату залога суду, еще и останется немного. Отмечу, что в момент задержания в Киеве он попытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов и получил обвинение по факту попытки дать взятку.