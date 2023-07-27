Зеленский снова послушал, как обстоят дела на линии боевого соприкосновения.

Зеленский лично приехал в Днепропетровск и поздравил Залужного с днем рождения, подарив именной пистолет. Также на встрече присутствовал и командующий южной группировкой войск ВСУ Сырский. Президент Украины и его поздравил с днем рождения, поскольку он родился 26 июля и подарил ему картину с украинскими военными, которая отображает "уважение к бойцам". После поздравлений, как и всегда, чиновники обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения. А также, было решено поставить 11 областей Украины на особенный контроль из-за неправомерных действий военкомов.

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Как оказалось, по итогам проверки военкоматов был обвинен 21 человек. Некоторые задержанные уже попали в СМИ и успели испортить репутацию. Так, руководителя военкомата в Ровенской области задержали за избиение военного. Интересна здесь, причина, по которой военком так поступил - а она довольно простая, ведь военный хотел доложить высшему командованию о беспределе в военкомате. В ходе проверки оказалось, что военком хранил наркотики.

Также было решено запретить депутатам и чиновникам выезжать из страны без уважительной причины. Если раньше, по всей видимости, военные даже не спрашивали у депутатов почему те уезжают из страны, то теперь чиновники обязаны показать документ, который подтверждает важность выезда. Это произошло после скандала с депутатом, который отдыхал на Мальдивах.

На встрече присутствовал и глава ГУР МО (Разведки) Кирилл Буданов. Он выступил с докладом о ситуации на линии боевого соприкосновения. Зеленский попросил обратить внимание на снабжение войск боеприпасами. Также Зеленский попросил усилить эффективность ПВО после ударов по Одессе, а еще усилить "воздушный щит" за счет будущих военных поставок Запада.

ГУР и СБУ рассказали, чем сейчас занимаются и какие "секретные" операции были проведены в последнее время, а также какие операции готовятся в ближайшем времени. Залужный отметил, что активные боевые действия идут по всей линии боевого соприкосновения. Это была 45-я встреча командующих за год.