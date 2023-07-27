Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Зеленский встретился с Залужным и Сырским и подарил главкому ВСУ именной пистолет
Зеленский снова послушал, как обстоят дела на линии боевого соприкосновения.

реклама

Зеленский лично приехал в Днепропетровск и поздравил Залужного с днем рождения, подарив именной пистолет. Также на встрече присутствовал и командующий южной группировкой войск ВСУ Сырский. Президент Украины и его поздравил с днем рождения, поскольку он родился 26 июля и подарил ему картину с украинскими военными, которая отображает "уважение к бойцам". После поздравлений, как и всегда, чиновники обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения. А также, было решено поставить 11 областей Украины на особенный контроль из-за неправомерных действий военкомов.

реклама

Как оказалось, по итогам проверки военкоматов был обвинен 21 человек. Некоторые задержанные уже попали в СМИ и успели испортить репутацию. Так, руководителя военкомата в Ровенской области задержали за избиение военного. Интересна здесь, причина, по которой военком так поступил - а она довольно простая, ведь военный хотел доложить высшему командованию о беспределе в военкомате. В ходе проверки оказалось, что военком хранил наркотики.

Также было решено запретить депутатам и чиновникам выезжать из страны без уважительной причины. Если раньше, по всей видимости, военные даже не спрашивали у депутатов почему те уезжают из страны, то теперь чиновники обязаны показать документ, который подтверждает важность выезда. Это произошло после скандала с депутатом, который отдыхал на Мальдивах.

На встрече присутствовал и глава ГУР МО (Разведки) Кирилл Буданов. Он выступил с докладом о ситуации на линии боевого соприкосновения. Зеленский попросил обратить внимание на снабжение войск боеприпасами. Также Зеленский попросил усилить эффективность ПВО после ударов по Одессе, а еще усилить "воздушный щит" за счет будущих военных поставок Запада.

ГУР и СБУ рассказали, чем сейчас занимаются и какие "секретные" операции были проведены в последнее время, а также какие операции готовятся в ближайшем времени. Залужный отметил, что активные боевые действия идут по всей линии боевого соприкосновения. Это была 45-я встреча командующих за год.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #зеленский #залужный
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

МО США: У ВСУ есть несколько вариантов на выбор после начала нового этапа контрнаступления
В Великобритании считают, что наступление ВСУ идет по плану и оправдывает ожидания Запада
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 11-ой колонне ЧВК "Вагнер" впервые замечена военная техника — бронеавтомобили «Щука»
11
Иран пригрозил США применением дальнобойных ракет в ответ на размещение ВМС в Персидском заливе
6
Карманный игровой ПК GPD WIN Mini основан на APU AMD Ryzen 7000U и получит 7″ LTPS дисплей 120 Гц
1
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Украина получит уникальный нано-дрон Black Hornet, но ВС РФ уже готовы ко встрече с "чёрным шершнем"
+
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
7
Топовые карты RTX 4000 в США продаются на 15% дешевле рекомендованных цен
4
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
2
В сети появились кадры реальной локации из фильма "Лучшие в аду" - тренировочный лагерь ЧВК "Вагнер"
+
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
4
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1
NVIDIA создает искусственный дефицит на RTX 4060 Ti: карты уже почти закончились
+
Intel собирается поднять цены на все процессоры, включая ещё не вышедшие Core 14-го поколения
1

Популярные статьи

"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
5
"Ядовитейший" кулер Thermalright - тест и обзор Venomous Plus
6

Сейчас обсуждают

Лев корл
16:39
За полляма я бы взял 128 ddr5 и дисков штук 5 по 20 гигов ultrastar 650 Корпус ну так себе, не очень практичный Phantex enthoo 719 какой - нибудь или аналог Пофункциональнее, в общем Чтобы в случае че...
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
century84
16:35
С явным намёком застрелиться?
Зеленский встретился с Залужным и Сырским и подарил главкому ВСУ именной пистолет
Андрей Касянчук
16:33
Что 4090!.. Вот когда появятся новости про РэТэИкс 100500, тогда и надо будет думать о покупке...
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
FelsheR-BAN100905
16:32
Какой длинны провода уши-источник? И почему 40 и 62 часа, если на коробке написано 55 hours?) Трудности перевода?
Обзор беспроводных наушников OneOdio A70
REY_B_
16:28
Не здесь идёт основная битва.. Ой не здесь! - S&P 500 за 3 месяца вырос на 10%. Это на фоне разгорающегося предвыборного противостояния в США, падения спроса, инфляции и Аллеи звёзд, заполненной бомжа...
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
Аня Иванова
16:26
Донбасс находится в составе РСФСР
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
linux4ever
16:26
Ты хронический рукожоп, который даже не смог запустить свой собственный тест:
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
Victor Konovalov
16:22
отстойная игра для девочек
Небольшое тестирование в игре GYLT
KillerOK
16:21
Согласен! Ну нравится им за океаном жить в своих фантазиях, да и бог с ними, пускай живут в них, но нам то зачем это?
Bloomberg: ВСУ начали масштабное наступление на юге Украины и уже добились там значимых успехов
swr5
16:13
Ага, ага, вот только на моей Fedora 38 штук пять игровых лаунчеров и два харда забиты под сотню разными вполне современными играми, которые прекрасно все работают и меня радуют.
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем