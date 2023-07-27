А с экономикой проблемы, да и весьма серьезные.

В Соединенных Штатах экономика имеет проблемы, поскольку ФРС США снова приняла решение повысить ключевую ставку. Изменение, казалось бы, незначительное, но в совокупности со всеми изменениями за последние годы она дошла до рекордного значения со времен теракта 2001 года на башни-близнецы.

реклама

Так, в ФРС приняли решение, согласно которому ставка повышается на 0,25%. В итоге верхняя планка диапазона достигла значения в размере 5,5%, что является рекордом, если не смотреть на события 20 летней давности.

Таким образом это повышение стало 11-м с начала прошлого года. Важно отметить, что это плохой показатель, поскольку даже во времена глобального кризиса 2008 года такого количества повышений ставки не было. Ну а тут еще и сама ставка крупная.

На этом фоне долг США растет и приближается к новой отметке в 33 трлн долларов. Разумеется, это также является рекордом по долгам, поскольку ни одна страна не имеет такого же уровня долга.

Бизнес в США на решение ФРС отреагировал негативно. Малый бизнес стало вести еще сложнее, а получить кредит на свое дело — то еще занятие. Мы любим статистику и она указывает на то, что только 9 компаний смогут покрыть выплаты по кредиту. А это значит, что властям США придется поддерживать малый бизнес, поскольку в ином случае страну ждут другие, более существенные проблемы.