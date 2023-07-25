Украинское ПВО на данный момент не может сбивать ракеты "Оникс".

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что система ПВО Украины на данный момент не имеет возможностей для того, чтобы сдержать ракетную атаку "Ониксов".

реклама

Игнат объяснил, почему ракеты типа "Оникс" невозможно сбить стандартными системами ПВО. Дело в том, что эта ракета изначально была предназначена для поражения морских целей. Поэтому перед поражением цели ракета опускается до уровня воды и система не может поразить ракету, даже заметить ее значительно сложнее. Чтобы ее поразить Украине придется получить более современные западные системы, отметил Игнат.

Игнат попросил Запад предоставить дополнительные системы Patriot, чтобы ВСУ удалось поставить их на оборону воздушного пространства не только в Киеве, но и в других городах.

При этом главная задача у ракет "Оникс" не меняется — это поражение надводных кораблей. Но, ВС РФ сейчас активно применяют эту ракету для поражения целей. Ракеты такого типа активно применяются в ходе ударов по Одессе.