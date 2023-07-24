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Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
Разведка Украины признает, что хочет увеличить количество ударов по Москве и Крыму.

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Ночью на Москву была совершена атака беспилотниками и ответственность за этот удар взяла на себя разведка Украины. Первое заявление сделал Министр цифрового развития Федоров. Он сказал, что это спланированная операция ГУР МО (Разведки Украины) и ударов в будущем будет еще больше. В особенности бойцы сфокусируются на Крыме и Москве.

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Теперь появилось новое заявление непосредственно от представителя украинской разведки Юсова. Он заявил, что процесс будет набирать обороты и продолжится, его не остановить. То есть, Юсов подтверждает намерение украинской разведки наносить удары по Москве и Крыму с использованием беспилотников либо ракет.

Сообщается, что удар беспилотниками был нанесен по складу боеприпасов в Крыму. В Джанкойском районе по этому случаю проводится эвакуация мирного населения во избежание пострадавших. Сообщается, что ПВО в Москве сбило беспилотники, но они упали на нежилое здание и выбили стекла.

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#россия #украина #гур мо #юсов
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