Команда MOUZ одержала уверенную победу со счётом 2:0 над Apex Genesis в своём первом матче на групповом этапе PGL Wallachia 2024 Season 2 по Dota 2

Команда MOUZ одержала уверенную победу над Apex Genesis со счётом 2:0 на групповом этапе турнира PGL Wallachia 2024 Season 2 по Dota 2. Турнир проходит с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния, где 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $1 000 000.

Первая карта завершилась в пользу MOUZ со счётом 28:14. Команда быстро захватила контроль над игрой, грамотно распределив силы и ресурсы, что позволило им доминировать на всех линиях. Несмотря на попытки Apex Genesis найти свои шансы на камбэк, MOUZ уверенно довели карту до победы.

Вторая карта оказалась ещё более впечатляющей для MOUZ. Завершив её со счётом 45:17, они продемонстрировали мощную агрессию с самого начала, не оставляя сопернику шанса на камбэк. Apex Genesis не смогли ответить на их высокий темп, и игра завершилась под полным контролем MOUZ.

MOUZ начинает групповой этап с победы, что придаёт команде дополнительную уверенность. Благодаря этой победе MOUZ укрепила свои позиции в группе и уверенно движется к выходу в плей-офф, где её ожидают ещё более серьёзные соперники.



