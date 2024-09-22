Турецкая команда Eternal Fire обыграла бразильский коллектив MIBR на картах Nuke и Inferno, обеспечив себе место в финале турнира. Лучшим игроком матча стал Özgür "woxic" Eker.

Команда Eternal Fire продолжила свой успешный путь на ESL Pro League Season 20, одержав важную победу над бразильским коллективом MIBR в полуфинале. Матч прошел на двух картах — Nuke и Inferno, где турецкая команда проявила себя с лучшей стороны, а решающую роль в успехе сыграл Özgür "woxic" Eker.

Первая карта, Nuke, началась с агрессивного старта Eternal Fire, которые уверенно захватили инициативу и диктовали темп игры. Благодаря отличному командному взаимодействию и точным выстрелам "woxic", турки быстро взяли контроль над ситуацией. В первой половине они обеспечили себе комфортное преимущество со счётом 9:3, а затем успешно завершили карту со счётом 13:7, не оставив MIBR шансов на возвращение в игру.

На второй карте, Inferno, MIBR сумела навязать более плотную борьбу, и игра проходила в равной борьбе. Бразильцы пытались выровнять ход встречи, но ключевые моменты снова остались за Eternal Fire. Турецкий коллектив закрыл карту со счётом 13:10, обеспечив себе место в финале турнира.

По итогам полуфинала лучшим игроком был признан Özgür "woxic" Eker, его точная стрельба и грамотные решения в ключевых раундах обеспечили команде критически важные очки, что стало решающим фактором в победе Eternal Fire.