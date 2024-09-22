Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
SummerTime10
Eternal Fire вышла в финал ESL Pro League Season 20 после победы над MIBR
Турецкая команда Eternal Fire обыграла бразильский коллектив MIBR на картах Nuke и Inferno, обеспечив себе место в финале турнира. Лучшим игроком матча стал Özgür "woxic" Eker.

Команда Eternal Fire продолжила свой успешный путь на ESL Pro League Season 20, одержав важную победу над бразильским коллективом MIBR в полуфинале. Матч прошел на двух картах — Nuke и Inferno, где турецкая команда проявила себя с лучшей стороны, а решающую роль в успехе сыграл Özgür "woxic" Eker.

Первая карта, Nuke, началась с агрессивного старта Eternal Fire, которые уверенно захватили инициативу и диктовали темп игры. Благодаря отличному командному взаимодействию и точным выстрелам "woxic", турки быстро взяли контроль над ситуацией. В первой половине они обеспечили себе комфортное преимущество со счётом 9:3, а затем успешно завершили карту со счётом 13:7, не оставив MIBR шансов на возвращение в игру.

На второй карте, Inferno, MIBR сумела навязать более плотную борьбу, и игра проходила в равной борьбе. Бразильцы пытались выровнять ход встречи, но ключевые моменты снова остались за Eternal Fire. Турецкий коллектив закрыл карту со счётом 13:10, обеспечив себе место в финале турнира.

По итогам полуфинала лучшим игроком был признан Özgür "woxic" Eker, его точная стрельба и грамотные решения в ключевых раундах обеспечили команде критически важные очки, что стало решающим фактором в победе Eternal Fire.

#киберспорт #cs2 #esl pro league season 20 #eternal fire #финал #mibr
Источник: hltv.org
+
Написать комментарий (0)
The Mongolz выбывают из ESL Pro League Season 20 после поражения от Eternal Fire
Команда G2 Esports одержала победу над Team Liquid в плей-офф ESL Pro League Season 20 по CS2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
9
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
9
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
2
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
17
Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
18
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
15
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
Android's File Picker получил обновление Google Photos
+
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
+
Мировая экономика переходит на золото на фоне дедолларизации взаиморасчётов между странами БРИКС
7
В Европе наблюдается снижение продаж легковых автомобилей на 18,3%
+
«Панцирь» в панцире: в Сети появилось фото российского зенитного комплекса, закованного в защиту от дронов
1
ВС РФ подходят к автомобильной артерии Курахово-Покровск, по которой перебрасывались резервы ВСУ
+
Nvidia прекращает производство топовой видеокарты RTX 4090 и готовится к выпуску новой серии RTX 50
+
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
33
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
35
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
96
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
8
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
20
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
1
5 маленьких фейлов PlayStation 5
+
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
7

Сейчас обсуждают

lewile
02:49
Лично для себя не вижу никакого применения его главной фичи большого, экрана. Может кому и надо, но что то подсказывает что основное применение понты
На фоне дефицита цена на Huawei Mate XT слегка подросла: за те же деньги можно купить автомобиль
Giant_calmar
02:47
В сети много тестов настольных 8000 apu ryzen, когда той же встройке m780 разблокируешь тепло пакет, то она не стесняется жрать больше 100 Вт. А ведь там в 3 раза меньше блоков, чем у этого монстра.
AMD Ryzen AI Max+ 395 будет иметь 16 ядер Zen5 и 40 вычислительных блоков RDNA3.5
Keks789
02:24
кстати да, вопрос , а скомпилить можнно чего под виндой? сор за мой латышский сейчас
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
Crazik
02:21
Вы это Весты по 2 миллиона сделайте, и тогда точно китайцев можно не бояться
Как китайские автомобили отбирают у АвтоВАЗа позиции на рынке и что будет дальше
Keks789
02:21
посижаку я на винде немного ещё)
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
Crazik
02:19
Кадыров подписку продлить не смог из за санкций )))
Рамзан Кадыров пожаловался, что его Tesla Cybertruck была удалённо отключена
SawK_A
02:15
12 B-2x6 это ваше заднее слово?
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
lewile
01:20
Так это же хохлы у которых "моя хата с краю" и " ни зьим так понадкусываю", они за деньги и пару раз не RGBидарас...
ФСБ задержала жительницу ЛНР за госизмену
Vorvort
01:16
Игра отлично оптимизирована, можно даже в 8К на средних поиграть, в нативе. https://youtu.be/oA35RprLQ0o?si=qq1goirguAUDIvDG
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Vorvort
01:15
Клоун приводит локацию, которую специально подбирали для Nvidia. 😂
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем