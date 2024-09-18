Бразильская команда MIBR одержала победу над датской Heroic со счётом 2:1, выбив фаворитов из ESL Pro League Season 20. В 1/4 финала MIBR встретится с M80.

Бразильская команда MIBR одержала победу над датской Heroic, выбив её из соревнования. Датчане, которые считались одним из фаворитов турнира, не смогли справиться с натиском MIBR в формате best-of-three, уступив со счётом 1:2.

Матч начался с уверенной игры Heroic на первой карте, Mirage. Датская команда показала высокий уровень подготовки, контролируя игру и завершив карту со счётом 13:9. На этом этапе казалось, что Heroic сохраняет шансы на победу, но бразильцы не собирались сдаваться. На второй карте, Anubis, MIBR демонстрировала отличную командную работу и сумела одержать победу со счётом 13:10, сравняв счёт в серии.

Решающая третья карта, Nuke, стала настоящим триумфом для MIBR. Бразильцы играли с невероятной уверенностью и разгромили Heroic со счётом 13:5, оставив соперника без шансов. Эта победа не только выбила Heroic из турнира, но и позволила MIBR выйти в 1/4 финала.

Теперь в следующем раунде бразильцев ждет встреча с американской командой M80, которая также показала себя как сильный соперник на этом турнире. Матч MIBR против M80 обещает быть напряжённым и зрелищным, ведь обе команды набрали отличную форму и будут бороться за выход в полуфинал.