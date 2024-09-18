Astralis объявила о подписании Каспера "cadiaN" Мёллера, который заменит Александра "⁠br0⁠" Бро и займёт позицию рифлера и капитана команды.

Один из ведущих клубов в мире Counter-Strike, Astralis, объявил о новом подписании Каспера "cadiaN" Мёллера, который займёт позицию рифлера и капитана команды. Это решение ознаменует значительные изменения в составе команды, поскольку cadiaN заменит Александра "⁠br0⁠" Бро, который покинул команду.

Ранее cadiaN играл за Team Liquid, где зарекомендовал себя как выдающийся стратег и лидер. Его переход в Astralis стал значимым событием в киберспортивной среде, и многие эксперты уже предсказывают, что он принесёт новые тактические и стратегические подходы в игру команды.

"Мы решительно подошли к преодолению прошлых трудностей и сегодня полностью согласованы. Мы по-прежнему стремимся разделять ту же тактического видения, которая привела нас к успеху," — отметил cadiaN, комментируя своё сотрудничество с игроками stavn и jabbi.

Обновлённый состав Astralis дебютирует на BLAST Premier: Fall Final 2024, который пройдет с 25 по 29 сентября в Дании. Это будет важное испытание для новой команды, и фанаты с нетерпением ждут, как cadiaN проявит себя в новой роли и как его лидерство повлияет на результаты Astralis в предстоящих матчах.