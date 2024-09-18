Team Spirit одержала победу над FURIA Esports в 1/16 финала ESL Pro League Season 20, выиграв со счётом 2:0. Следующим противником Team Spirit станет команда Imperial.

В напряжённом матче 1/16 финала ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 российская команда Team Spirit одержала победу над бразильским коллективом FURIA Esports, выбив последнюю из турнира.

Первая карта, Nuke, завершилась победой Team Spirit со счётом 13:9. Команда продемонстрировала отличную координацию и стратегическую смекалку. На второй карте, Anubis, FURIA предприняла все усилия для того, чтобы изменить исход матча, но Team Spirit снова оказалась сильнее, выиграв со счётом 13:11. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу Team Spirit.

Особое внимание стоит уделить выступлению Дмитрия "sh1ro" Соколова, который был признан MVP матча. Его выдающаяся игра и ключевые фраги стали решающим фактором в победе команды.

С поражением FURIA Esports вылетела с турнира, оставив Team Spirit в борьбе за дальнейшие стадии. Теперь российская команда готовится к следующему этапу, где их противником станет команда Imperial. Ожидается, что предстоящий матч будет напряжённым, так как обе команды стремятся продвинуться дальше в турнире.