Российская команда Virtus.pro покинула турнир ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2, проиграв Heroic со счётом 0:2 в первом раунде плей-офф. Heroic продолжит участие в турнире, встретившись с MIBR.

Команда Virtus.pro закончила своё участие в турнире ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2, проиграв европейскому коллективу Heroic со счётом 0:2. Матч проходил в рамках первого раунда плей-офф и стал серьёзным испытанием для обеих команд.

На первой карте, Ancient, Virtus.pro не смогла преодолеть оборону Heroic и уступила со счётом 8:13. Вторая карта, Dust 2, также не принесла успеха российской команде, закончилась со счётом 6:13 в пользу Heroic. Таким образом, Virtus.pro закончила своё выступление на турнире, взяв 13-16 место и получили $17,500.

Heroic, в составе которой выступает российский игрок Абдул “degster” Гасанов, продолжит своё участие в турнире и встретится в следующем раунде с латиноамериканской командой MIBR.

Для Heroic победа над Virtus.pro стала важным шагом на пути к финалу турнира. Команда, состоящая из Teses, Sjuush, Kyxsan, Nertz и Degster, продемонстрировала отличную командную работу и индивидуальное мастерство, что позволило им уверенно пройти в следующий этап.